120 बहादुर और मस्ती 4 की 8 दिन की कमाई से भी ज्यादा तेरे इश्क में की ओपनिंग, देखें पहले दिन का कलेक्शन

Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 1: कृति सेनन जल्द ही एक्टर्स धनुष के साथ दर्शकों के बीच अपकमिंग फिल्म 'तेरे इश्क में' से सिनेमाघरों में दस्तक 28 नवंबर को दे चुकी है. फिल्म की चर्चा पिछले कई दिनों से थी क्योंकि इस फिल्म की तुलना राझणा फिल्म से हो रही थी. लेकिन मेकर्स ने साफ कर दिया था कि यह रांझणा का सीक्वल नहीं है. लेकिन अब फिल्म की पहले दिन की कमाई देखकर लग रहा है कि यह फिल्म पहले वीकेंड पर ही अपनी बजट की कमाई वसूल लेगी क्योंकि तेरे इश्क में ने पहले दिन इतनी कमाई हासिल की है, जो 8 दिन पहले रिलीज हुई 120 बहादुर और मस्ती 4 भी नहीं कर पाई है.

तेरे इश्क में ने पहले दिन की इतने करोड़ की ओपनिंग

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, तेरे इश्क में ने 16.4 करोड़ की कमाई हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 20 करोड़ तक का बताया जा रहा है. वहीं बजट की बात करें तो 95 करोड़ में तेरे इश्क का निर्माण किया गया है, जिसे फिल्म पहले वीकेंड पर कमा सकती है.

120 बहादुर और मस्ती 4 की कलेक्शन

21 नवंबर को रिलीज हुई फरहान अख्तर की 120 बहादुर ने भारत में 15.47 करोड़ की कमाई हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 19.75 करोड़ ही पहुंच पाया है. वहीं मस्ती 4 की बात करें तो 14.12 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने 8 दिनों में भारत में हासिल किया है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 18 करोड़ तक पहुंची है.

आनंद एल राय ने डायरेक्ट की है तेरे इश्क में

फिल्म 'तेरे इश्क में' की बात करें तो इसे मशहूर निर्देशक आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया है, जो 'तनु वेड्स मनु', 'रांझणा' और 'अतरंगी रे' जैसी मजेदार और शानदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. इस फिल्म में पहली बार कृति सेनन और धनुष साथ काम कर रहे हैं. फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद धनुष का लुक और कृति की अदाकारी देख फैंस फिल्म को लेकर उत्साहित नजर आए थे. वहीं, कुछ यूजर्स इसे रांंझणा का सीक्वल बोल रहे हैं.