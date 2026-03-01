ट्रंप और नेतन्याहू पर भड़के जावेद अख्तर, बोले- इन जैसे सभी गुंडों ने...

मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने अमेरिका-इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हालिया सैन्य हमले की कड़ी आलोचना की है, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई. रविवार को जावेद अख्तर ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ने अपनी सीमा पार कर दी है. उन्होंने लिखा कि यदि इस दुस्साहस को बिना किसी रोक-टोक के जारी रहने दिया गया और ईरान के साथ 2003 के इराक हमले जैसा व्यवहार किया गया, तो चीन वैश्विक स्तर पर अपनी पूरी साख खो देगा.

उन्होंने आगे कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप ने, हर गुंडे की तरह, दूसरों को कोने में धकेल दिया है, जिससे अब उनके पास निर्णायक प्रतिक्रिया देने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है. एक यूजर ने कमेंट में चीन से तुरंत कार्रवाई करने की सलाह दी, तो जावेद अख्तर ने जवाब दिया कि उन्हें या हमें चीन को कुछ सलाह देने की जरूरत नहीं. यह सिर्फ उनका अनुमान है और देखना होगा कि आगे क्या होता है.

I think this time trump and Israel have over played there hand because if they are allowed to get away with this audacity and do an Iraq to Iran China will lose her total credibility in the world . Netanyahu and Trump like all the bullies have pushed others to the wall and… — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) March 1, 2026

गौरतलब है कि शनिवार को अमेरिका और इजराइल के हमलों में खामेनेई समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर खामेनेई की मौत की पुष्टि करते हुए उन्हें इतिहास के सबसे बुरे व्यक्तियों में से एक बताया. इजराइल ने भी कई प्रमुख कमांडरों के मारे जाने की जानकारी दी. यह घटना मिडिल ईस्ट में तनाव को और गहरा कर रही है, जबकि दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

अबू धाबी में फंसे सेलेब्स

बता दें कि दुबई में भी टेंशन बढ़ी हुई है वहां का सबसे व्यस्त रहने वाला एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है जिस वजह से यात्री मुश्किल में फंस चुके हैं. साउथ के सुपरस्टार अजित भी वहीं हैं. इनके अलावा एक्ट्रेस ऐशा गुप्ता भी इस वक्त अबू धाबी में ही हैं.

