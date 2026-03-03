होली के नए गाने, भोजपुरी से लेकर हिंदी सिनेमा तक के यूट्यूब पर धूम मचा रहे होली सॉन्ग

Holi New Songs: होली पर रंग-गुलाल और मिठाइयों के साथ असली रंग तब जमता है जब होली के गाने बजे. होली के गानों के बिना ये त्योहार अधूरा है. इस साल होली के कई गाने रिलीज हुए जो इस समय ट्रेंड कर रहे हैं. हिंदी से लेकर भोजपुरी तक होली के गाने इन दिनों हर तरफ सुनाई दे रहे हैं और यूट्यूब पर धमाल मचा रहे हैं. आप भी होली पर लेटेस्ट गानों की प्लेलिस्ट बना रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं कि इस बार होली पर कौन-कौन से गाने रिलीज हुए हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं.

होलरिया

इस साल जो गाना सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रह है वह है मनोज तिवारी का होली सॉन्ग होलरिया. होली के रंग के साथ राजनीति व्यंग्य और मस्ती भरा ये गाना खूब चर्चा में हैं. गाने में मनोज तिवारी के साथ प्राची तेहलान नजर आ रही है. यूट्यूब पर गाने को 11 दिनों 1 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है.

होली परल बा 4 के

खेसारी लाल यादव का गाना ‘होली परब बा 4 के' में जीजा-साली की मस्ती देखी जा सकती है. ये गाना भी जमकर धूम मचा रहा है. गाने में खेसारी के साथ शिल्पी राज हैं. गाने के बोल बिट्टी विद्यार्थी ने लिए है. इस गाने को जनवरी में रिलीज किया गया था और अब तक इस पर 86 लाख से अधिक व्यूज आ चुके हैं.

होली इतिहास हो जाई

अरविंद अकेला कल्लू का गाना ‘होली इतिहास हो जाई' भी जमकर धूम मचा रहा है. इस गाने को यूट्यूब पर 7.1 मिलियन बार से अधिक देखा जा चुका है. गाना तीन हफ्ते पहले रिलीज हुआ था. इस गाने में जीजा-साली की मस्ती देखी जा सकती है.

पनवाड़ी

बॉलीवुड ने भले इस साल होली पर कोई नया गाना लॉन्च नहीं किया लेकिन बीते साल सितंबर में रिलीज हुआ गाना पनवाड़ी अब भी काफी ट्रेंड कर रहा है. वरुण देओल और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का ये गाना होली के मूड के लिए एकदम परफेक्ट है. यूट्यूब पर ये गाना 5 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है.

होली के रंग मा

फिल्म महाराज का गाना ‘होली के रंग मा' में भी इस त्योहार में खूब बज रहा है. बीते साल रिलीज हुए इस गाने पर 5 मिलियन से अधिक व्यूज आ चुके हैं. राजस्थान की पारंपरिक होली को दिखाता ये गाना काफी वाइब्रेंट है.