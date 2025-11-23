विज्ञापन

तनुश्री दत्ता दिसंबर में करेंगी शादी? एक बेटे की बनेंगी मां! 90 साल की साध्वी ने की भविष्यवाणी

तनुश्री दत्ता ने हाल में बताया कि उनकी दिसंबर में उनकी शादी की ये चर्चा आखिर शुरू कैसे हुई और इसके पीछे का सच क्या है.

Read Time: 2 mins
Share
तनुश्री दत्ता दिसंबर में करेंगी शादी? एक बेटे की बनेंगी मां! 90 साल की साध्वी ने की भविष्यवाणी
जल्द शादी करने वाली हैं तनुश्री दत्ता
Social Media
नई दिल्ली:

Tanushree Dutta Wedding: बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता लंबे समय से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन सुर्खियों से कभी दूर नहीं रहतीं. ‘आशिक बनाया आपने' फेम एक्ट्रेस अब अपनी शादी और मां बनने की इच्छा को लेकर खुलकर बात कर रही हैं. हाल ही में पिंकविला को दिए इंटरव्यू में तनुश्री ने बताया कि वह जल्द शादी करना चाहती हैं और उनके भाग्य में शादी के साथ-साथ एक बेटा भी लिखा है.

तनुश्री ने खुलासा किया कि मां कामाख्या देवी के दर्शन के दौरान उनकी मुलाकात 90 साल की एक साध्वी से हुई, जो पिछले 40 साल से मां तारा की उपासना कर रही हैं. जब तनुश्री ने उनसे आशीर्वाद मांगा तो साध्वी ने कहा, “तुम्हारा एक बेटा होगा”. यह सुनकर तनुश्री ने हंसते हुए कहा, “पहले शादी का आशीर्वाद दें, क्योंकि बिना शादी के अगर कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी.” तब साध्वी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “अच्छा, शादी नहीं हुई अभी? चलो, दिसंबर में हो जाएगी तुम्हारी शादी.” हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि किस साल के दिसंबर की बात कर रही हैं.

इसके बाद तनुश्री शिरडी के साईं बाबा मंदिर भी गईं. वहां एक क्रिश्चियन टैरो कार्ड रीडर ने उन्हें देखते ही कहा, “तुम्हारे आसपास एक बच्चे की आत्मा है, वो बेटे के रूप में दिख रही है. क्या तुम प्रेग्नेंट हो?” यह सुनकर तनुश्री हैरान रह गईं क्योंकि दोनों जगह उन्हें एक ही बात सुनने को मिली.

तनुश्री ने साफ कहा है कि वह अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहतीं. उनका मानना है कि वह सिर्फ उसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में आएंगी जो शादी के लिए पूरी तरह तैयार हो. वह बोलीं, “मुझे बिना शादी के प्रेग्नेंट होकर मुश्किल में नहीं पड़ना. पहले शादी, फिर सब कुछ.” फिलहाल तनुश्री शादी के इंतजार में हैं और फैंस को भी बेसब्री है कि आखिर वह दिसंबर में दुल्हन कब बनेंगी!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tanushree Dutta, Tanushree Dutta Marriage, Is Tanushree Dutta Married, Tanushree Dutta Age, Tanushree Dutta Husband
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com