'फार्म हाउस में चक्कर लगाए बिना बन गई हीरोइन', तनुश्री दत्ता ने किस पर साधा निशाना? बोलीं- बिग बॉस को 11 साल...

सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद पर्दे के पीछे की ऐसी-ऐसी बातें सामने आईं, जिसके बाद से बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार्स खूब ट्रोल हो रहे हैं. साल 2020 के बाद से बॉलीवुड वैसा नहीं रहा, जैसा इसे पहले देखा जाता था. मी टू मूवमेंट खूब चला और कई एक्ट्रेस ने खुद के साथ हुए हैरेसमेंट को लेकर खुलकर बात की. इस कड़ी में आशिक बनाया आपने फेम एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का नाम भी शामिल है. अब एक्ट्रेस का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें वह सलमान खान का नाम लिए बिना उनके खिलाफ खुलकर बोलती दिख रही हैं. हालांकि वीडियो में उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने सलमान खान का नाम नहीं लिया है.



तनुश्री दत्ता का सलमान पर निशाना



इस वीडियो में तनुश्री दत्ता बताती हैं, 'हमारे तलवे चाटे बगैर तुमको सक्सेस मिले. हमारे फार्म हाउस के चक्कर काटे बिना तुम्हें बॉलीवुड में हीरोइन का दर्जा मिल गया. मैंने बिग बॉस शो को 11 साल से मना किया है. मैं वहां नहीं जाना चाहती. क्या लोगों को लगता है कि मैं वैसी लड़की हूं. मैं रियलिटी शो के लिए कुछ भी करने को तैयार होने वाली लड़की नहीं हूं. मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस कोई बड़ी चीज नहीं है'. एक्ट्रेस ने आगे दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया गया है. एक्ट्रेस ने बताया कि सुशांत को एडजेस्ट करने के लिए कहा गया था. बता दें, तनुश्री दत्ता मी टू मूमेंट के तहत एक्टर नाना पाटेकर पर हैरेसमेंट का आरोप लगा चुकी हैं.





12 साल से बॉलीवुड से हैं दूर

तनुश्री दत्ता ने साल 2005 में फिल्म आशिक बनाया आपने में अपने सेंसेटिव रोल से बॉलीवुड में धमाका मचा दिया था. तनु अपनी डेब्यू फिल्म से ही हिट हो गई थीं और इसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई थी. डेब्यू ईयर में ही तनु ने तेलुगु फिल्म वीरभद्रा और चॉकलेट-डीप डार्क सीक्रेट की थी. इसके बाद वह भागम भाग, ढोल, गुड बॉय बैड बॉय जैसी फिल्मों में नजर आईं. तनु पिछले 12 सालों से फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं. उन्हें पिछली बार फिल्म सुपर कॉप्स वर्सेज सुपर विलेंस में देखा गया था. यह फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी.



