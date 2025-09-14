तमिल एक्ट्रेस शालिनी ने कराया डिवोर्स फोटोशूट, तस्वीरें शेयर कर के लिखा-'99 समस्याएं, लेकिन पति...'

तमिल धारावाहिक 'मुल्लुम मलारुम' की एक्ट्रेस शालिनी ने एक डिवोर्स फोटोशूट के साथ अपने पति से अलग होने का ऐलान किया. उनकी तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं. हाल ही में एक फोटोशूट की तस्वीरें पोस्ट करने के बाद शालिनी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं. कई लोगों ने इसे 'तलाक फोटोशूट' कहा.वायरल फोटोशूट की तस्वीरों में शालिनी लाल गाउन में दिखाई दे रही हैं. वह खुशी-खुशी एक बैनर के साथ पोज़ देती नज़र आ रही हैं जिस पर लिखा है "तलाक". एक और तस्वीर में, वह खुशी-खुशी एक तस्वीर फाड़ रही हैं जो उनकी शादी के दिन की लग रही थी. एक और तस्वीर में वह एक साइन बोर्ड पकड़े हुए थीं जिस पर लिखा था, 'मेरे पास 99 समस्याएं हैं और पति उनमें से एक भी नहीं है.

'तस्वीरें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, "एक तलाकशुदा महिला का उन लोगों के लिए संदेश जो खुद को बेज़ुबान महसूस करते हैं. एक खराब शादी को छोड़ना ठीक है क्योंकि आप खुश रहने के लायक हैं. अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और अपने और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए ज़रूरी बदलाव करें." "तलाक कोई असफलता नहीं है!!! यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक ज़रिया है." शादी को छोड़कर अकेले खड़े होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, इसलिए मैं इसे अपनी सभी बहादुर महिलाओं को समर्पित करती हूं."

जब उन्होंने ये पोस्ट ऑनलाइन पोस्ट कीं, तो कई लोग उनके समर्थन में सामने आए. कुछ ने उनका मज़ाक भी उड़ाया. उनमें से एक ने लिखा, "चिंता मत करो, अब तुम्हें सबसे खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी." "अब मैं तलाकशुदा हूं, मैं खुश हूं, लेकिन मुझे एक वक़्त का खाना भी मुश्किल लगता है, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ खुश हूं." एक और ने लिखा, "गलत रिश्ते में बंधने से बेहतर है कि उस रिश्ते से आज़ाद हो जाऊं."ईटाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, शालिनी जुलाई 2020 में अपने पति रियाज़ से विवाहित थीं. कुछ समय बाद उनकी बेटी रिया का जन्म हुआ, हालांकि एक्ट्रेस कुछ महीने पहले अपने पति पर मानसिक और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था. ऐसे में उन्होंने तलाक का विकल्प चुना. शालिनी ने टीवी धारावाहिक मुल्लुमा मलारुम से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. वह आखिरी बार रियलिटी शो सुपर मॉम में नज़र आई थीं.