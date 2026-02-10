विवादों में फंसी तमन्ना भाटिया, कर्नाटक बीजेपी ने एक्ट्रेस को 'मैसूर सोप' की ब्रांड एंबेसडर बनाने पर जताया विरोध

कर्नाटक की 108 साल पुरानी पहचान मैसूर सैंडल सोप इस प्रोडक्ट को फिर से लॉन्च करने और नॉर्थ इंडिया में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के प्लान के बीच एक विवाद में फंस गई है. वजह यह है कि किसी भी कन्नड़ एक्टर के बजाय मुंबई में जन्मी तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड (KSDL) का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है. KSDL सरकारी कंपनी है जो मैसूर सैंडल सोप बनाती है.

मैसूर सैंडल सोप 'नए, रॉयल लुक' में

इंडस्ट्री मिनिस्टर, एमबी पाटिल ने मंगलवार सुबह मैसूर सैंडल सोप को फिर से लॉन्च करने और KSDL के 2030 तक अपने सालाना टर्नओवर को 5,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के टारगेट की घोषणा की. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पाटिल ने लिखा, "एक सदी से ज़्यादा पुरानी विरासत, अब एक साफ विजन के साथ भविष्य की ओर हिम्मत से कदम बढ़ा रही है. महान दूरदर्शी महाराजा नलवाड़ी कृष्णराज वाडियार की दूरदर्शी सोच पर बनी कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड (KSDL) एक बदलाव लाने वाले नए दौर में जा रही है."

प्लान के बारे में बताते हुए, पाटिल ने कहा, "डिजिटल मार्केटिंग, एक्सपोर्ट बढ़ाने और इनोवेशन पर फोकस के साथ KSDL का टारगेट 2030 तक 5,000 करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल करना है. यह कर्नाटक सरकार की इस कंपनी का ग्लोबल ब्रांड बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है."

BJP ने कांग्रेस पर निशाना साधा

BJP MP के सुधाकर ने इसे कांग्रेस की "कन्नड़ विरोधी सोच" बताया. कांग्रेस को "गद्दार पार्टी" कहते हुए, सुधाकर ने लिखा, "भले ही हमारी अपनी कन्नड़ ज़मीन से कई स्टार हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने दूसरे राज्य और दूसरी भाषा की एक फिल्म एक्ट्रेस को कर्नाटक के मशहूर इंटरनेशनल ब्रांड, मैसूर सैंडल सोप का ब्रांड एंबेसडर करोड़ों रुपये देकर बनाया है. यह कांग्रेस पार्टी की कन्नड़ विरोधी सोच का एक और सबूत है."

राम्या, रश्मिका मंदाना, श्रीनिधि शेट्टी, पूजा हेगड़े, रुक्मिणी वसंत जैसे कन्नड़ स्टार्स का उदाहरण देते हुए सुधाकर ने कहा कि इन एक्टर्स की फिल्म इंडस्ट्री में डिमांड है और दूसरों को उनसे ज़्यादा तरजीह देना "न सिर्फ़ कन्नड़ नाडु के टैलेंट का अपमान है, बल्कि मैसूर सैंडल सोप की शान का भी बहुत बड़ा अपमान है."

मैसूर सैंडल सोप का झगड़ा नया नहीं है

पॉलिटिकल और कल्चरल बहस पिछले साल मई में शुरू हुई थी, जब तमन्ना भाटिया को पहली बार KSDL का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया था, जिसके लिए कथित तौर पर 6.2 करोड़ रुपये लिए गए थे. इस कदम की कन्नड़ समर्थक ग्रुप्स, लोकल एक्टिविस्ट्स और विपक्षी नेताओं ने कड़ी आलोचना की थी. BJP ने इस फैसले पर सवाल उठाए थे. आलोचना का जवाब देते हुए, पाटिल ने कहा था कि यह फैसला मार्केटिंग एक्सपर्ट्स से सलाह-मशविरा करने के बाद लिया गया था.

पाटिल ने मई 2025 में कहा, "हमने दीपिका पादुकोण, रश्मिका मंदाना, पूजा हेगड़े और कियारा आडवाणी समेत कई जाने-माने सेलिब्रिटीज़ को देखा." "तमन्ना को उनकी पूरे भारत में पहचान, किफ़ायती होने और उनके बड़े डिजिटल फ़ुटप्रिंट के आधार पर चुना गया, जिसमें 28 मिलियन से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स शामिल हैं. "पिछले साल साइन किया गया यह कॉन्ट्रैक्ट आज से लागू हो गया है.

