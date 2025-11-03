इस हीरोइन ने शादीशुदा एक्टर से किया प्यार, मोहब्बत में छोड़ा करियर और शहर, फिर मिला धोखा, आज है बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेस

कभी-कभी ज़िंदगी फिल्मों से भी ज्यादा ड्रामेटिक होती है. हमारी इस कहानी की हीरोइन ने भी वही किया जो कोई फिल्म की हीरोइन करती है. प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया. करियर का चमकता ग्राफ, मुंबई की रौनक, सब पीछे छोड़ दी. लेकिन बदले में मिला क्या? टूटे सपने और अधूरी मोहब्बत. ये कहानी है बॉलीवुड की टैलेंटेड और खूबसूरत एक्ट्रेस तब्बू की, जिनका 4 नवंबर को जन्मदिन है. तब्बू ने अपनी पहली फिल्म की रिलीज के लिए पूरे आठ साल इंतजार किया. उसके बाद वो फिल्मी फलक पर कुछ ऐसे छाईं की दो नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किए, आज एक बार फिर अपनी दमदार अदाकारी और खूबसूरती से तब्बू इंडस्ट्री में छाई हुई हैं.

15 साल का रिश्ता, जो अधूरा रह गया

तब्बू की ज़िंदगी में कई नाम जुड़े, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन के साथ उनके रिश्ते की. दोनों करीब 15 साल तक एक-दूसरे के बेहद करीब रहे. कहा जाता है कि तब्बू ने मुंबई छोड़कर हैदराबाद में रहना शुरू कर दिया था ताकि नागार्जुन के साथ रह सकें. लेकिन नागार्जुन पहले से शादीशुदा थे, और यही उनकी लव स्टोरी का सबसे दर्दनाक मोड़ बन गया. तब्बू ने चुपचाप इस रिश्ते से दूरी बना ली और फिर कभी शादी नहीं की.

दिल टूटा लेकिन हौसला नहीं

दिल टूटने के बाद भी तब्बू ने ज़िंदगी से हार नहीं मानी. उन्होंने अपनी एक्टिंग को अपनी ताकत बना लिया. ‘माचिस', ‘चांदनी बार', ‘दृश्यम', ‘अंधाधुन' और ‘भूल भुलैया 2' जैसी फिल्मों ने उन्हें एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया. तब्बू हर किरदार में एक नई जान डाल देती हैं और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है.

पहली फिल्म और पहला अफेयर

तब्बू की पहली फिल्म थी प्रेम जिसमें वो बोनी कपूर के भाई संजय कपूर के साथ नजर आई थीं. इस फिल्म की रिलीज पर कुछ ऐसा ग्रहण लगा था कि फिल्म को बनने में ही आठ साल लगे. इस दौरान तब्बू संजय कपूर के बेहद करीब आ गईं. नागार्जुन के जिंदगी में आने से पहले तब्बू और संजय कपूर के बीच सीरियस लव अफेयर था. जिस पर तब्बू ने तो हमेशा खामोशी को ही अपना जवाब चुना. लेकिन एक इंटरव्यू में संजय कपूर जरूर ये कह चुके हैं कि फिल्म बनने के दौरान वो तब्बू को डेट कर रहे थे. लेकिन फिल्म खत्म होते होते दोनों के बीच ऐसी दरार आई कि दोनों ने बातचीत ही बंद कर दी.

अवॉर्ड्स की लंबी फेहरिस्त

तब्बू की लाइफ में जितनी भी उथल पुथल रही हो लेकिन वो कभी अपनी एक्टिंग से डिसअपॉइंट नहीं करतीं. यही वजह है कि अपने फिल्मी करियर में उन्होंने ढेर सारे अवॉर्ड्स जीते हैं. फिल्म माचिस और चांदनी बार के लिए वो नेशनल अवॉर्ड जीते. साल 2011 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है. फिल्म फेयर की बात करें तो उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस के लिए चार फिल्म फेयर अवॉर्ड (क्रिटिक्स) जीते हुए हैं. इतनी उपलब्धियों के बाद आज भी तब्बू कॉमेडी से लेकर सीरियस रोल्स तक में दर्शकों को इंप्रेस करती हैं