रक्षाबंधन पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता हुई भावुक, शेयर की बचपन की फोटो

श्वेता सिंह कीर्ति (Shweta Singh Kirti) ने इंस्टाग्राम पर भाई सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की याद में एक बहुत भावुक पोस्ट शेयर किया है. पोस्ट के साथ उन्होंने सुशांत के साथ अपनी बचपन की एक फोटो भी शेयर की है. इसी के साथ श्वेता ने कैप्शन में लिखा है 'Love You Bhai, we will always be together'. जिसे देखा सुशांत के फैन्स का भी दिल भर आया है और वो भी सुशांत को याद कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'Our Shushant will always remain alive in our hearts', तो दूसरे फैन ने लिखा है 'रूह से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते है, कोशिशें कर लो तोड़ने की ये और भी गहरे होते हैं'.

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की फिल्म छिछोरे (Chhichhore)' को हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है. साथ ही फिल्म 'छिछोरे' को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की तरफ से सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के खिताब से भी नवाजा गया है. सुशांत सिंह राजपूत पिछले साल 14 जून को अपने घर में मृत पाए गए थे. उनकी इस तरह अचानक हुई मौत से उनका परिवार आज भी नहीं उबर पाया है.