रक्षाबंधन पर भाई सुशांत सिंह राजपूत को याद कर इमोशनल हुई बहन श्वेता, लिखा- तुम्हें खोने का दर्द...

जहां हर तरफ राखी का त्यौहार सेलिब्रेट किया जा रहा है तो वहीं दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन रक्षाबंधन पर इमोशनल हो रही हैं. 

दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत को बहन श्वेता ने किया रक्षाबंधन पर याद
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत को अचानक दुनिया छोड़कर चले गए पांच साल से ज़्यादा हो गए हैं. राखी से पहले, उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए अपने भाई के लिए अपनी वेदना व्यक्त की. श्वेता ने इंस्टाग्राम पर 'छिछोरे' एक्टर के परिवार के साथ बिताए कुछ अनमोल पलों का एक वीडियो मोंटाज शेयर किया. यह बताते हुए कि वह अब भी अपने आस-पास सुशांत की मौजूदगी महसूस कर सकती हैं. श्वेता ने लिखा, "कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे तुम सच में कभी गए ही नहीं. कि तुम अब भी यहीं हो, बस पर्दे के पीछे, चुपचाप देख रहे हो. और फिर, अगले ही पल, दर्द ज़ोर पकड़ता है. क्या मैं तुम्हें सचमुच फिर कभी नहीं देख पाऊंगी? क्या तुम्हारी हंसी सिर्फ़ एक प्रतिध्वनि बनकर रह जाएगी? तुम्हारी आवाज़, एक धुंधली याद जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूं?"

इतनी कम उम्र में अपने छोटे भाई को खोने के दर्द से कैसे जूझ रही हैं, यह बताते हुए उन्होंने आगे कहा, "तुम्हें खोने का दर्द इतना गहरा, इतना कच्चा है कि उसके आगे शब्द सिकुड़ जाते हैं. यह मेरे अंदर चुपचाप रहता है, इतना पवित्र कि ज़ोर से बयां नहीं किया जा सकता, इतना विशाल कि उसे समेटा नहीं जा सकता. और हर गुजरते दिन के साथ, यह गहरा होता जाता है, कड़वाहट से नहीं, बल्कि स्पष्टता से, यह दर्शाता है कि यह भौतिक संसार कितना क्षणभंगुर है, हमारे मोह कितने नाज़ुक हैं, और कैसे केवल ईश्वर ही हमें शरण देता है."

हालांकि, श्वेता का दृढ़ विश्वास है कि वह सुशांत से फिर मिलेंगी, "दूसरी तरफ, कहानियों से परे, समय से परे, जहां आत्माएं एक-दूसरे को नामों से नहीं, बल्कि प्रेम की मौन भाषा से पहचानती हैं. तब तक, मैं यहीं रहूंगी, अपने दिल में तुम्हारी कलाई पर राखी बांधूंगी, और प्रार्थना करूंगी कि तुम जहां भी हो, खुशी, शांति और प्रकाश से लिपटे रहो."  

बता दें कि सुशांत 14 जून 2020 को 34 साल की उम्र में मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे. आधिकारिक तौर पर उनकी मृत्यु आत्महत्या बताई गई थी। आधिकारिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अभिनेता की मृत्यु फांसी के कारण दम घुटने से हुई थी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
