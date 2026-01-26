पारले -जी और पानी पर किया गुजारा, इस बच्चे ने पैसों के लिए रेस्टोरेंट में किया काम, आज है मशहूर एक्टर, पहचाना ?

विक्रांत मैसी एक शानदार एक्टर हैं. विधु विनोद चोपड़ा की 12th Fail से उन्हें खासा स्टारडम और पहचान मिली. हाल ही में एक्टर ने अपनी जिंदगी के एक ऐसे दौर के बारे में बताया, जब उन्होंने सिर्फ पानी और पारले-जी बिस्किट पर गुजारा किया. विक्रांत ने टीवी पर काम काम किया, बाद में फिल्मों में करियर बनाया. उन्होंने याद किया कि पैसों की वजह से इस इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा था. रिपब्लिक वर्ल्ड से बात करते हुए एक्टर ने पुरानी बातें याद कीं और उस दिन के बारे में बताया, जब उन्होंने पहली बार कैमरे का सामना किया था.

उन्होंने कहा, "जब मैंने पहली बार कैमरे का सामना किया, तब मैं 16 साल का था. उससे पहले मैंने बरिस्ता में काम किया. मैंने वह नौकरी इसलिए की क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाना था. मैं उस दुख भरी कहानी या अपने संघर्ष के बारे में बात नहीं करने वाला. मैं श्यामक डावर के ग्रुप में असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी काम करता था और मुंबई के उस रेस्टोरेंट में भी. मैं सिर्फ 16 साल का था,जब मैं रोज चार लोकल ट्रेनें बदलता था. 16 घंटे काम करता था और अक्सर जिंदा रहने के लिए सिर्फ पारले-जी और पानी पर गुजारा करता था. कोई भी अपनी मर्जी से ऐसा नहीं करता - खासकर कोई छोटा लड़का तो बिल्कुल नहीं." विक्रांत ने बताया कि उनका पहला शो कभी रिलीज नहीं हुआ, जबकि उन्होंने उसके लिए अपने आठ कीमती महीने दिए थे.

उन्होंने कहा, "ब्रॉडकास्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच कुछ हुआ और वह कभी दिखाया नहीं गया. मैं पूरी तरह से टूट गया था. मैं उसका इंतजार कर रहा था और मुझे मिलने वाले आधे पैसे नहीं मिले थे. मुझे याद है कि आखिरकार सालों बाद इसे स्टार प्लस पर रात 2 बजे टेलीकास्ट किया गया, क्योंकि यह स्टार की प्रॉपर्टी थी. ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, जिनके बारे में एक्टर्स को असल में पता नहीं होता, क्योंकि वे सबसे आखिर में टीम में शामिल होते हैं. प्रोड्यूसर बहुत अच्छी थीं. उन्हें पता था कि मैंने एक अच्छी-खासी नौकरी छोड़ दी है और मैं किस आर्थिक स्थिति में था. उन्होंने मुझे प्रोडक्शन ऑफिस में नौकरी की पेशकश की."

विक्रांत मैसी को पिछले साल 12th Fail के लिए बेस्ट एक्टर का पहला नेशनल अवॉर्ड मिला. उन्होंने यह अवॉर्ड शाहरुख खान के साथ शेयर किया. वह जल्द ही विशाल भारद्वाज की O Romeo में एक खास रोल में नजर आएंगे, जिसमें शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी भी हैं. यह एक्शन-थ्रिलर ड्रामा 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगा.

