4000 करोड़ी रामायण' में 'रिप्लेस' की खबर से आहत हुए विक्रांत मैसी, बोले- यह बहुत निराशाजनक है 

निर्देशक नितेश तिवारी की मोस्टअवेटेड 4000 करोड़ के बजट में बनी फिल्म 'रामायण' से जुड़ी अफवाहों पर विराम लगाते हुए अभिनेता विक्रांत मैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वह कभी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं थे. रामायण में कास्टिंग को लेकर हाल के दिनों में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि विक्रांत मैसी को फिल्म से हटाकर किसी अन्य अभिनेता को उनकी जगह दी गई है, जिससे वह काफी आहत नजर आए. पोस्ट के जरिए विक्रांत ने साफ कर दिया कि उनकी 'रामायण' से जुड़ी कोई भी खबर गलत और भ्रामक थी. उन्होंने मीडिया से अपील की कि ऐसी खबरें फैलाने से पहले सही जानकारी की जांच करें. विक्रांत मैसी ने फिल्म की टीम और एक्टर्स को शुभकामनाएं और प्यार भी दिया.

विक्रांत मैसी ने अफवाहों पर कही ये बात

विक्रांत मैसी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, “अफवाहों पर विराम लगाने के लिए मैं स्पष्ट करता हूं कि मैं कभी भी नितेश तिवारी की रामायण का हिस्सा नहीं था. मेरे 'रिप्लेसमेंट' के बारे में रिपोर्ट करने वाले कई मीडिया पोर्टल्स को जरूरी बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था. यह बहुत निराशाजनक है फिर भी फिल्म का हिस्सा बनने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं और प्यार.”

रामायणम् के बारे में

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और केजीएफ स्टार यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. पैन-इंडिया फिल्म की शूटिंग तेजी से चल रही है. इसके अलावा, ‘रामायण' में कई अन्य सितारे नजर आएंगे। सनी देओल श्रीराम भक्त हनुमान, अमिताभ बच्चन जटायु और लारा दत्ता कैकयी के किरदार में दिखेंगी. फिल्म का संगीत एआर रहमान और हॉलीवुड के संगीतकार हंस जिमर ने मिलकर तैयार कर रहे हैं. यह फिल्म दो हिस्सों में बन रही है, जिसका सेट भव्य है. फिल्म के एक्शन सीन्स को हॉलीवुड के टॉप स्टंट निर्देशक टेरी नोटरी और गाय नॉरिस ने कोरियोग्राफ किया है. ‘रामायण' को आईमैक्स फॉर्मेट में फिल्माया जा रहा है.