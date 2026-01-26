विज्ञापन

पापा धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने पर बेटी ईशा देओल ने जताई खुशी- पापा और भाई सनी के लिए कही ये बात

ईशा देओल ने खुशी जताई है कि उनके दिवंगत पिता धर्मेंद्र को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है.

नई दिल्ली:

ईशा देओल ने खुशी जताई है कि उनके दिवंगत पिता धर्मेंद्र को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है. गणतंत्र दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए ईशा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा, "हैप्पी रिपब्लिक डे. बहुत खुश हूं कि हमारे पापा को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है." साथ ही'धूम' एक्ट्रेस ने अपने भाई सनी देओल और बहन अहाना देओल के साथ पोज देते हुए एक तस्वीर अपलोड की और सभी से अपने परिवार और दोस्तों के साथ "बॉर्डर 2" देखने का आग्रह किया.

सनी और बाकी टीम को बधाई देते हुए ईशा ने आगे लिखा, "अपने परिवार और दोस्तों के साथ बॉर्डर 2 देखें. हमने कल रात फिल्म देखी. @iamsunnydeol आप सबसे अच्छे हैं.  @ahan.shetty @varundvn @diljitdosanjh @nidhiduttaofficial शानदार. सलाम." इससे पहले एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने भी अपने दिवंगत पति धर्मेंद्र को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया था.

अपने X हैंडल पर उन्होंने लिखा, "बहुत-बहुत गर्व है कि सरकार ने धरमजी के फिल्म इंडस्ट्री में अपार योगदान को पहचानते हुए उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है." रविवार को यह घोषणा की गई कि धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है. साथ ही सतीश शाह को भी मरणोपरांत पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा. इन दोनों के अलावा, इंडस्ट्री के कुछ अन्य कलाकार, जिन्हें पद्म पुरस्कार मिले हैं, उनमें मलयालम सुपरस्टार ममूटी शामिल हैं. उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा और एक्टर आर माधवन को पद्म श्री मिलेगा. धर्मेंद्र और सतीश शाह दोनों का पिछले साल निधन हो गया था.

बता दें कि सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद धर्मेंद्र को पहले दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि, बाद में इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी. कुछ दिनों बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, बाद में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई. जिसके बाद उनका निधन हो गया. 
 

