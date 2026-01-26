विज्ञापन

Border 2 BTS Video: कैमरे के पीछे ऐसे शूट हुआ था युद्ध का सीन, वायरल हुआ Sunny Deol का वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में सनी देओल एक्शन सीन शूट करते हुए नजर आ रहे हैं. यह वीडियो  'बॉर्डर 2' (Border 2) के सेट का है.

Read Time: 2 mins
Share
Border 2 BTS Video: कैमरे के पीछे ऐसे शूट हुआ था युद्ध का सीन, वायरल हुआ Sunny Deol का वीडियो
कैमरे के पीछे ऐसे शूट हुआ था युद्ध का सीन
नई दिल्ली:

Border 2 BTS Video: Border 2 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को खूब पसंद किया जा रहा है. फिल्म ने पहले दिन ही  शानदार ओपनिंग की. देश भर में फिल्म को लेकर फैंस में क्रेज देखने को मिल रहा है. सनी देओल (Sunny Deol), वरुण धवन (Varun Dhawan), दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh), अहान शेट्टी (Ahan Shetty) स्टारर फिल्म  पर लोग खूब प्यार लुटा रहे है हैं. मूवी के डायलॉग्स से लेकर इसके एक्शन सीन्स तक दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं.'बॉर्डर 2' (Border 2 BTS Video) वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक्टर्स ने हर एक सीन के लिए कितनी मेहनत की है. 
 

Sunny Deol का एक्शन वीडियो वायरल 
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में सनी देओल एक्शन सीन शूट करते हुए नजर आ रहे हैं. यह वीडियो  'बॉर्डर 2' (Border 2) के सेट का है.  इस बीटीएस वीडियो में देख सकते हैं कि  सनी देओल  कैसे पर्दे के पीछे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाई-ऑक्टेन एक्शन के साथ 'बॉर्डर 2' का फाइट सीन शूट कर रहे हैं. जो युद्ध के दौरान का है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सनी देओल भारी-भरकम बोरी से दुश्मन के मुंह तोड़ रहे हैं. 

Border 2: क्या है ऑपरेशन चंगेज खान? कैसे इंडियन एयर फोर्स ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को किया ध्वस्त

 इस बीटीएस वीडियो में देख सकते हैं कि चारों तरफ पब्लिक खड़ी है. सनी देओल एक बोरी लिए दुश्मन पर वार करते हैं. महज कुछ ही सेकंड के इस वीडियो से साफ पता चलता है कि यूं ही नहीं सनी देओल एक्शन हीरो कहलाते हैं. वह डायरेक्टर के इशारे पर सेकेंड्स में बेहद कुशलता से सीन कर लेते हैं. 

बता दें कि 3 'बॉर्डर 2' ने ओपनिंग डे पर बढ़िया कलेक्शन किया था. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फैंस में फिल्म के बेहद क्रेज देखने को मिल रहा है. 'बॉर्डर 2'3 दिन में ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Border 2 BTS Videos, Border 2 BTS Video Viral, Sunny Deol, Border 2 Bts Video, Border 2 Movie
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com