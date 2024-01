सनी देओल ने बॉबी देओल को कुछ यूं किया बर्थडे विश, शेयर की स्पेशल तस्वीरें तो छोटे भाई का रिएक्शन ले गया दिल

बॉबी देओल ने भाई सनी देओल के पोस्ट पर दिया रिएक्शन

Sunny Deol Wishes To Bobby Deol On His Birthday: बॉबी देओल अपनी 55वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर उनकी फैमिली, दोस्त और फैंस सोशल मीडिया पर जमकर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच भाई सनी देओल ने भी छोटे भाई के लिए एक प्यार भरा बर्थडे मैसेज शेयर किया है, जो कि फैंस का दिल जीत रहा है. वहीं इस स्पेशल पोस्ट के साथ कुछ प्यारी तस्वीरें भी हैं, जो कि फैंस का ध्यान खींच रही हैं.