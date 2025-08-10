विज्ञापन

लाइमलाइट से दूर रहती हैं धर्मेंद्र की बेटियां, सनी देओल ने रक्षाबंधन शेयर की बहन के साथ लेटेस्ट फोटो

धर्मेंद्र की बेटियां विजेता और अजीता देओल लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. हालांकि सनी देओल ने रक्षाबंधन पर बहन के साथ रेयर फोटो शेयर की है.  

सनी देओल ने राखी बंधवाते हुए शेयर की बहन के साथ फोटो
नई दिल्ली:

रक्षाबंधन का त्यौहार बीते दिन यानी 9 जुलाई को धूमधाम से मनाया गया. वहीं सोशल मीडिया पर भाई-बहन के साथ इंटरनेट पर करोड़ों तस्वीरें और वीडियो सामने आई. इनमें बॉलीवुड सेलेब्स का भी सेलिब्रेशन शामिल है. लेकिन जिस चीज ने फैंस का ध्यान खींचा. वह सनी देओल की लाइमलाइट से दूर रहने वाली बहन की खूबसूरत तस्वीर, जो एक्टर ने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ शेयर की. वहीं अब इस फोटो को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि विजेता और अजेता देओल ने दोनों भाइयों सनी और बॉबी की तरह फिल्म इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा. वहीं दोनों बहनें कैमरे और मीडिया की चकाचौंध से दूर अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में बिजी रहती हैं. 

इंस्टाग्राम पर सनी देओल ने बहन विजेता के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. सनी देओल जहां ब्राउन शर्ट में टोपी पहने राखी बांधे हाथ दिखाते हुए कैमरे की तरफ देख रहे हैं तो वहीं विजेता देओल ग्रीन कलर का दुपट्टा ओढ़े पोज देती नजर आ रही हैं. इस फोटो के साथ एक्टर ने लिखा, बहनों, खुश रहो. तुम मेरी ताकत हो!#HappyRakshabandhan ढेर सारा प्यार. इस फोटो पर फैंस ने हार्ट इमोजी की भरमार कर दी है. 

बता दें, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने दो शादियां की हैं. उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर है, जिनसे चार बच्चे हैं, दो बेटे, सनी देओल और बॉबी देओल, और दो बेटियां, विजेता देओल और अजीता देओल हैं. उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से दो बेटियां, ईशा देओल और अहाना देओल हैं. सनी, बॉबी, ईशा और अहाना अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन विजेता और अजीता ने लाइमलाइट से दूरी बनाए नजर आती हैं.

विजेता देओल का निकनेम लिली है. उन्होंने विवेक गिल से शादी की और उनके दो बच्चे  बेटा साहिल, और एक बेटी, प्रेरणा हैं. विजेता ने बॉलीवुड की चकाचौंध से दूरी बनाई और अपने पति की कंपनी 'राजकमल होल्डिंग्स एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड' में डायरेक्टर की भूमिका निभाई. धर्मेंद्र ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम भी उनकी बेटी के नाम पर 'विजेता प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड' रखा है. अजेता देओल की बात करें तो उन्होंने अमेरिकी डेंटिस्ट किरण चौधरी से शादी की, जिन्होंने "1000 Decorative Designs from India" नामक किताब लिखी है. कपल की दो बेटियां, निकिता और प्रियंका चौधरी, हैं. अजेता एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक स्कूल में साइकोलॉजी की टीचर हैं. शादी के बाद वह अपने पति के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गईं. 

