सनी देओल की इस सुपरहिट फिल्म में हर प्रोड्यूसर ने पैसा लगाने से कर दिया था मना, फिर इस एक्टर ने दिया साथ और रच डाला इतिहास

सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. इस फिल्म में उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिका में हैं. बॉर्डर 2 को सिनेमाघरों में अच्छी एडवांस बुकिंग मिली है. ऐसे में बताया जा रहा है कि सनी देओल की एक और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है. सनी देओल बॉलीवुड के उन सुपरस्टार्स में शुमार हैं. वह देशभक्ति वाली फिल्मों से दिल जीत लेते हैं. 'बेताब' से लेकर 'गदर' तक, उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर दीं. उनके फैंस आज भी उनकी पुरानी फिल्मों को बार-बार देखते हैं.

सनी देओल की तस्वीर

हाल ही में सोशल मीडिया पर सनी देओल की एक पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है. एक्स (ट्विटर) पर 'मूवीज एंड मेमोरी' हैंडल ने यह फोटो शेयर की, जिसमें सनी जेल के अंदर वर्कआउट करते दिख रहे हैं. उनकी फिट बॉडी, गजब की पर्सनैलिटी और आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है. यूजर्स ने तुरंत पहचान लिया कि यह फिल्म 'घायल' की है. 1990 में रिलीज हुई 'घायल' सनी देओल की कमबैक फिल्म साबित हुई, जिसने उन्हें दोबारा टॉप पर पहुंचाया. राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सनी ने अजय मेहरा का किरदार निभाया. 'घायल' की कहानी में अजय अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेता है और ड्रग तस्कर बलवांत राय को सबक सिखाता है. मीनाक्षी शेषाद्रि उनके साथ लीड रोल में थीं. फिल्म में राज बब्बर, ओम पुरी, अमरीश पुरी और मौसमी चटर्जी जैसे दिग्गज कलाकार भी थे.

घायल बनी सबसे बड़ी फिल्म

खास बात यह है कि 'घायल' पर कई प्रोड्यूसर्स ने पैसा लगाने से मना कर दिया था. कोई भी इसे बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ. तब सनी देओल के पिता धर्मेंद्र ने रिस्क लिया और फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला किया. 'घायल' रिलीज होने के बाद सुपरहिट साबित हुई और उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी. सनी की दमदार एक्टिंग, इंटेंस परफॉर्मेंस और फिटनेस ने दर्शकों का दिल जीत लिया.'घायल' ने ढाई करोड़ के बजट में सिनेमाघरों पर 20 करोड़ रुपये की कमाई की थी. यह फिल्म सनी के करियर का टर्निंग पॉइंट बनी. आज भी 'घायल' को उनके सबसे यादगार रोल्स में गिना जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल इस फोटो ने पुरानी यादें ताजा कर दीं और फैंस ने इसे देखकर काफी एक्साइटमेंट दिखाया.