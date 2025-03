ICC चैम्पियन्स ट्रॉफी 2025 पर भारत की जीत, सनी देओल बोले- नो इफ नो बट ओनली ट्रॉफी...

ICC Champions Trophy 2025: 9 मार्च 2025 को दुबई में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को फाइनल में चार विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया. ​​जीत के तुरंत बाद स्टेडियम में ही नहीं बल्कि भारत में भी जश्न देखने को मिला. वहीं सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के लिए बधाईयों के संदेश आने शुरू हो गए हैं. इसी बीच सनी देओल ने अपने अंदाज में टीम इंडिया को बधाई देने के लिए इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक तस्वीर शेयर की है.

इंस्टाग्राम स्टोरी पर क्रिकेट टीम की फोटो शेयर की गई थी, जिसके साथ कैप्शन में लिखा गया, नो इफ, नो बट. ओनली ट्रॉफी फॉर दिस जाट! हिंदुस्तान जिंदाबाद. मुझे इंडियन क्रिकेट टीम पर गर्व है. आप सभी हीरोज हैं और ट्रॉफी को वापस अपने घर लेकर आए हैं. आप सभी चैंम्पियन हैं.

इससे पहले भारत की जीत पर अभिनेता वरुण धवन, नेहा धूपिया, सुनील शेट्टी, विवेक ओबेरॉय, अजय देवगन, आफताब शिवदसानी, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, राम चरण, ममूटी समेत पूरी फिल्म इंडस्ट्री जश्न में डूबी नजर आई.

अभिनेता और क्रिकेटर केएल राहुल के ससुर सुनील शेट्टी ने जीत की खुशी शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर दो पोस्ट शेयर किए. टीम इंडिया की एक तस्वीर के साथ पहली उन्होंने लिखा, “एक बार फिर चैंपियन! धैर्य, जुनून और उत्साह के साथ टीम इंडिया ने क्या शानदार प्रदर्शन किया. पूरी टीम ने शानदार प्रयास किया, हर खिलाड़ी ने तब आगे बढ़कर काम किया जब इसकी जरूरत थी. बधाई हो, चैंपियंस!” सुनील ने अपने दामाद केएल राहुल की भी एक तस्वीर शेयर की. उन्होंने लिखा, “भारत की विश, राहुल की कमांड.“

अभिनेता अजय देवगन ने एक्स हैंडल पर ‘कभी खुशी कभी गम' से काजोल वाले एक सीन के ‘हम जीत गए' वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, “ हमारे घर में आज भी यही माहौल है...बधाई हो टीम इंडिया!”

T 5311 - The Championship Victory - calm collected and well planned .. no histrionics, no nerves ..

Just a SUPERIOR performance .. !!

INDIA 🇮🇳