सनी देओल की जाट-2 को लेकर आई बड़ी अपडेट, पर्दे पर दिखेगा घातक और घायल का एक्शन

अब देखना यह है कि आगे क्या होता है और 'जाट 2' दर्शकों को लुभाने वाली एक और धमाकेदार फिल्म साबित होगी या नहीं.

जाट-2 में दिखेगा 90 के दशक का दम
नई दिल्ली:

गदर 2 ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी. इस फिल्म ने सिंगल स्क्रीन का जादू फिर से जगा दिया और देओल ने जाट के साथ इस स्पीड और मोमेंटम को जारी रखा. गदर 2 और जल्द ही रिलीज होने वाली बॉर्डर 2 के बाद, सनी देओल एक और सीक्वल जाट 2 के लिए पूरी तरह तैयार हैं. जाट की सक्सेस के बाद जो एक हैरान कर देने वाली खबर आई वो थी कि जाट-2 का सीक्वल ऑफीशियली बनाया जा रहा है. गोपीचंद मालिनेनी के डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म ने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी, जिसमें सीटी बजाने लायक सीन, हंसाने वाले डायलॉग, इमोशनल फैमिली ड्रामा और सनी देओल का अलग स्वैग शामिल था. इस फिल्म ने देओल के उस स्टाइल और अंदाज को सेलिब्रेट किया जिसे उनके फैन्स पसंद करते हैं.

सनी देओल, जिन्होंने बार-बार अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है, जाट 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं. अब पिंकविला की रिपोर्ट की मानें तो राजकुमार संतोषी इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर सकते हैं. इस मामले पर अभी बातचीत चल रही है. अगर बात बनती है तो यह दोनों के बीच एक और यादगार कोलैब होगा, इससे पहले उन्होंने 'घायल', 'दामिनी' और 'घातक' में एक यादगार काम किया था.

सोर्स ने बताया, "हां, राजकुमार संतोषी 'जाट 2' के डायरेक्शन के लिए बातचीत कर रहे हैं. टीम को लगता है कि वह इसके लिए एकदम सही ऑप्शन हैं क्योंकि सनी देओल के दर्शकों से जुड़ाव को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता. उनकी कहानी में फीलिंग, एक्शन और मास अट्रैक्शन का सही बैलेंस है. ठीक वही जो 'जाट 2' को इस फ्रैंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए."

अब देखना यह है कि आगे क्या होता है और 'जाट 2' दर्शकों को लुभाने वाली एक और धमाकेदार फिल्म साबित होगी या नहीं. दिलचस्प बात यह है कि अगर बात बन जाती हो तो दर्शकों को लाहौर 1947 और जाट 2 के तौर पर 23 साल बाद एक बड़े पैमाने पर बैक-टू-बैक रीयूनियन देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है कि सनी और राजकुमार ने ऑफीशियली अपने बीच के मतभेदों को खत्म करने का फैसला कर लिया है.

