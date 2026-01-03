विज्ञापन

बॉर्डर 2 के घर कब आओगे गाने पर सनी देओल ने किया फौजियों संग डांस, फैंस बोले- दिल खुश हो गया

बॉर्डर 2 के गाने घर कब आओगे लॉन्च इवेंट पर सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी ने फौजियों के साथ डांस किया.

घर कब आओगे गाने पर बॉर्डर 2 की टीम ने किया डांस

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म 'बॉर्डर-2' 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले फिल्म का पहला गाना 'घर कब आओगे' चर्चा में बना हुआ है. बीते दिन 'घर कब आओगे' गाने का ऑडियो रिलीज किया गया, जिसका आयोजन जैसलमेर के तनोट माता मंदिर के पास लोंगेवाला में किया गया. इस मौके पर सिंगर सोनू निगम के अलावा सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी पहुंचे. वहीं इस दौरान उन्होंने फौजियों के साथ घर कब आए गाने पर डांस किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

सनी देओल ने किया घर कब आओगे गाने पर डांस

इसके अलावा गाने के लॉन्च इवेंट से कुछ और वीडियो सामने आए हैं, जिसमें भारतीय फौजी 28 साल पहले आई फिल्म बॉर्डर का सीन रिक्रिएट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसे देखने के बाद फैंस भी फिल्म की रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो गए हैं. बता दें कि 'बॉर्डर 2' के गाने 'घर कब आओगे' की भव्य लॉन्चिंग के लिए फिल्म की पूरी स्टारकास्ट और सिंगर्स जैसलमेर भारत-पाक सीमा स्थित तनोट माता मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची, जिसके बाद वह गाने की भव्य लॉन्चिंग में शामिल हुए.

बॉर्डर 2 के बारे में

बता दें कि फिल्म 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लोंगेवाला की लड़ाई से प्रेरित है. इस युद्ध में भारतीय वायुसेना का बड़ा योगदान रहा था, जिसने पाकिस्तान के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया था. फिल्म बॉर्डर में भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध को दिखाया गया, लेकिन उसमें सारा फोकस थल सेना पर था, लेकिन बॉर्डर-2 में वायुसेना और थल सेना दोनों के महत्वपूर्ण योगदान को दिखाया गया है.

