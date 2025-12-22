विज्ञापन

गदर के सेट 21 साल पुराना BTS वीडियो वायरल, लठ फाइट की रिहर्सल करता दिखा तारा सिंह, लोग बोले- सनी देओल हिट हैं

सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर एक्शन रोमांटिक फिल्म गदर: एक प्रेम कथा इंडियन सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म है. साल 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था

गदर का 24 साल पुरानी वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर एक्शन रोमांटिक फिल्म गदर: एक प्रेम कथा इंडियन सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म है. साल 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था और 22 साल बाद 2023 में फिल्म का सीक्वल रिलीज हुआ था. गदर सनी के फिल्मी करियर की अब तक की सबसे कमाऊ फिल्म हैं. पार्ट 1 ही नहीं बल्कि गदर 2 ने भी थिएटर में धमाका कर दिया था. यह समझ लीजिए कि गदर 2 ने सनी देओल को बड़ा कमबैक दिया है. अब सनी देओल के पास कई फिल्में हैं, जिसमें एक फिल्म जाट से भी वह करिश्मा कर चुके हैं. सनी के कमबैक के बाद अब उनकी इस आइकॉनिक फिल्म गदर का एक्शन बीटीएस वीडियो सामने आया है, जिसमें सनी एक फाइट सीन की रिहर्सल करते दिख रहे हैं.

तारा सिंह की फाइट का बीटीएस वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सनी देओल अपने तारा सिंह लुक में फिल्म के एक लठ फाइट सीन की रिहर्सल कर रहे हैं. एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा एक्टर को लाठी घुमाना सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इस फाइट सीन को अंजाम देना है. सिर पर पग और पठानी कुर्ते-पायजामा पर स्लीवलेस स्वेटर पहने सनी देओल बहुत डेस्पेरेट होकर इस सीन की रिहर्सल करते दिख रहे हैं. आपको बता दें यह फाइट सीन फिल्म में तब आता है, जब तारा सिंह पाकिस्तान की सकीना (अमीषा पटेल) को अपने घर ले आता है. तारा सिंह जिस कॉलेज में माल सप्लाई करता था, सकीना उसी कॉलेज की स्टूडेंट थी और भारत-पाक लड़ाई के दौरान वह भारत में ही रह जाती है और तारा सिंह उसे  लोगों के कत्लेआम के बीच बचाकर अपने घर ले आता है.

लोगों को याद आया गुजरा जमाना
जब तारा सिंह के गांव वालों को पता चलता है कि उसने अपने घर में पाकिस्तानी को छिपा रखा है. तो वो तारा सिंह से उसे उनके हवाले करने के लिए कहते है, लेकिन तारा सिंह कहता है कि वह उसकी मैडम जी है और वह ऐसा नहीं करेगा. इसके बाद गांव वाले तारा सिंह को लठ उठाने पर मजबूर कर देते हैं. फिर यह फाइट सीन देखने को मिलता है. फिल्म गदर का यह बीटीएस देखने के बाद कई पुराने दर्शक बेहद खुश हो गये हैं और लिख रहे हैं कि उन्हें उनका गुजरा जमाना याद आ गया. एक लिखता है, 'बॉलीवुड में अब ऐसा तारा सिंह कभी नहीं आएगा'. दूसरा यूजर लिखता है, 'गदर एक फिल्म नहीं बल्कि एक याद है, जो शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे गई. कईयों ने इस फाइट सीन पर तालियों के ईमोजी भी किए हैं. सनी के वर्कफ्रंट की बात करें तो आगामी 23 जनवरी 2023 को उनकी एक और आइकॉनिक फिल्म बॉर्डर का सीक्वल रिलीज हो रहा है. 


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

Sunny Deol, Gadar BTS
