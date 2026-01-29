बॉर्डर 2 की सफलता पर भावुक हुए सनी देओल, फैंस को कहा दिल से धन्यवाद, बोले- आवाज दिलों तक पहुंची 

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म ‘बॉर्डर 2' की सफलता को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं. फिल्म को दर्शकों का शानदार प्यार मिल रहा है और इसी खुशी में सनी देओल ने फैंस के लिए एक खास वीडियो संदेश शेयर किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर सभी का दिल से धन्यवाद किया. वीडियो शेयर करते हुए सनी देओल ने लिखा, “मेरी, आपकी, हमारी #Border2 को इतना प्यार देने के लिए, आप सब को बहुत धन्यवाद.” इस मैसेज के जरिए उन्होंने साफ किया कि यह फिल्म सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि दर्शकों की भी है.

सनी देओल ने फैंस का किया धन्यवाद

वीडियो में सनी देओल कहते सुनाई दे रहे हैं, “आवाज कहां तक गई? आपके दिलों तक. मेरी फिल्म बॉर्डर को जो प्यार और गर्मजोशी आपने दी, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं. आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद.” सनी का यह अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रहा है और लोग उनके पोस्ट पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

‘बॉर्डर 2' को निर्देशक अनुराग सुभा ने बनाया है. यह फिल्म जे.पी. दत्ता की क्लासिक फिल्म ‘बॉर्डर' का स्टैंडअलोन सीक्वल है. फिल्म की कहानी 1971 के भारत-पाक युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के संयुक्त ऑपरेशन को दिखाया गया है. फिल्म में बैटल ऑफ बसंतर की झलक भी देखने को मिलती है. फिल्म का निर्माण भूषण कुमार, किशन कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता ने किया है. स्टार कास्ट भी काफी दमदार है, जिसमें सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी नजर आ रहे हैं. इनके अलावा मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा भी अहम भूमिकाओं में हैं.

26 जनवरी के मौके पर रिलीज हुई फिल्म

23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को रिपब्लिक डे वीकेंड का फायदा मिला और बॉक्स ऑफिस पर इसे शानदार ओपनिंग मिली. वर्कफ्रंट की बात करें तो सनी देओल अगले महीने अपनी नई फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं. इस फिल्म का निर्माण ए.आर. मुरुगादॉस और फरहान अख्तर कर रहे हैं, जबकि निर्देशन बालाजी गणेश करेंगे. हाल ही में फिल्म की टीम ने पूजा भी की, जिसकी तस्वीरें सामने आईं.

