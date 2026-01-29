Border 2 Advance Booking Box Office Collection Day 7: 29 जनवरी को सनी देओल का चैलेंज, 7 दिन में 250 करोड़ का आंकड़ा पार!

Sunny Deol Border 2 Advance Booking Box Office Collection Day 7 (29 January): सनी देओल के लीड रोल वाली बॉर्डर 2, 23 जनवरी को रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी और 28 जनवरी को कुल मिलाकर 213 करोड़ रुपये की कलेक्शन कर ली थी. अब फिल्म का सातवां दिन शुरू हो चुका है और हम आपको बताने जा रहे हैं कि सातवें दिन बॉर्डर 2 को किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का आकंड़ा किस तरफ जा रहा है.

बॉर्डर 2 एडवांस बुकिंग डे 7

अब अगर बॉर्डर 2 के एडवांस बुकिंग के हिसाब से सातवें दिन हो रही कमाई पर नजर डालें तो सैकनिल्क पर दी गई जानकारी के मुताबिक फिल्म ने अभी तक 2.70 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. ये आंकड़े 29 जनवरी दोपहर तीन बजे तक के हैं.

बॉर्डर 2: बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 (23 जनवरी, 2026): 30 करोड़ रुपये

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 (24 जनवरी, 2026): 36.5 करोड़ रुपये

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 (25 जनवरी, 2026): 54.5 करोड़ रुपये

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 (26 जनवरी, 2026): 59 करोड़ रुपये

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5 (27 जनवरी, 2026): 20 करोड़ रुपये

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 (28 जनवरी, 2026): 13 करोड़ रुपये

एडवांस बुकिंग के आंकड़े देखें तो कोईमोई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार 28 जनवरी को करीब 2.15 लाख टिकट बिके थे. ऐसे में फिल्म को लेकर उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. सुबह तक सामने आए शुरुआती आंकड़े भी इशारा दे रहे हैं कि बॉर्डर 2 के लिए सातवां दिन काफी अच्छा जा सकता है. फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है. फिल्म में सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, सोनम बाजवा और मोना सिंह लीड रोल में हैं.