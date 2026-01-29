विज्ञापन

बुजुर्ग रात में गा रहा था 'गदर' का गाना, तभी डायरेक्टर अनिल शर्मा की पड़ी नजर, फिर जो हुआ लोग बोले- टैलेंट इसे कहते हैं

एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह गदर 2 का गाना गाता नजर आ रहा है. इस शख्स पर जब गदर डायरेक्टर अनिल शर्मा की नजर पड़ती है तो फिर क्या होता है? इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा.

गदर का गाना गाते हुए वायरल हुआ शख्स का वीडियो

सनी देओल इन दिनों एक बार फिर देशभक्ति और इमोशन से भरी फिल्म 'बॉर्डर 2' के जरिए दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं. ‘गदर' की ऐतिहासिक सफलता के बाद रिलीज हुई ‘गदर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और साबित कर दिया कि तारा सिंह का जादू आज भी बरकरार है. फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला और सिनेमाघरों में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला. इसी बीच ‘गदर 2' से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ.

दरअसल, फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अपने ट्विटर (X) अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क किनारे बैठकर ‘गदर' फिल्म का मशहूर गाना ‘घर आजा परदेसी' गाते नजर आए. वीडियो में अनिल शर्मा खुद भी दिखाई दिए और उस बुजुर्ग से बातचीत करते दिखे. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि एक मीटिंग के बाद रास्ते से गुजरते समय उन्हें बचपन की यादें ताजा हो गईं और तभी यह मधुर आवाज सुनाई दी. एक बार फिर यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है.

वीडियो में बुजुर्ग पूरे दिल से गाना गाते हैं, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो जाते हैं. इसके बाद वह ‘तेरे जैसा यार कहां' भी गुनगुनाते हैं. इस क्लिप ने फैंस को ‘गदर' के दौर की याद दिला दी. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस वीडियो पर ढेर सारा प्यार बरसाया. किसी ने लिखा कि ‘गदर 2' का किसी फिल्म से क्लैश नहीं होना चाहिए था, तो किसी ने बुजुर्ग की आवाज की तारीफ की.

अब सनी देओल की देशभक्ति इमेज का असर उनकी दूसरी फिल्म ‘बॉर्डर 2' पर भी साफ दिखाई दे रहा है. यह फिल्म इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है और शानदार कमाई कर रही है. दर्शक एक बार फिर बड़े पर्दे पर सनी देओल के दमदार अंदाज को पसंद कर रहे हैं. ‘गदर 2' की सफलता और वायरल वीडियो ने जहां पुरानी यादें ताजा कर दीं, वहीं ‘बॉर्डर 2' ने साबित कर दिया कि सनी देओल आज भी बॉक्स ऑफिस के असली एक्शन हीरो हैं.


 

