सनी देओल के 4 अफेयर, कभी इन टॉप एक्ट्रेसेस पर हार बैठे थे दिल, नंबर 2 वाली से तो अब भी है दिल का रिश्ता

बॉक्स ऑफिस पर अपने एक्शन से गदर मचाने वाले बॉलीवुड स्टार सनी देओल (Sunny Deol) फिल्मों में भले ही मार-धाड़ करते नजर आएं लेकिन असल जीवन में वह बेहद सरल और शर्मीले बताए जाते हैं. इस एक्शन हीरो की लव लाइफ भी काफी चर्चा में रही है. सनी देओल ने लंदन की रहने वाली लिंडा यानी पूजा देओल से शादी की. पूजा से उनकी लव मैरिज हुई थी, हालांकि उनके अलावा भी सनी देओल का दिल बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस के लिए धड़का था. आइए जानते हैं कौन हैं वो एक्ट्रेसेस जिनका अफेयर सनी देओल से रहा.

सनी देओल और अमृता सिंह

सनी देओल ने साल 1982 में अमृता सिंह के साथ फिल्म बेताब से डेब्यू किया, दोनों की ऑनस्क्रीन केमेस्ट्री बेहद पसंद की गई, वहीं ऑफस्क्रीन भी दोनों करीब आने लगे थे. सनी और अमृता ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया लेकिन इसी बीच पूजा उनकी लाइफ में आईं. सनी देओल की शादी की खबर से अमृता को बड़ा झटका लगा था.

सनी देओल और डिंपल कपाड़िया

सनी देओल और डिंपल कपाड़िया ने एक साथ फिल्म आग का गोला, अर्जुन, गुनाह, मंजिल-मंजिल और नरसिम्हा में काम किया था. एक साथ काम करते हुए दोनों नजदीक आए और दोनों में प्यार हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय डिंपल राजेश खन्ना से अलग हो चुकी थीं और सनी भी शादीशुदा थे.

अफवाह तो यहां तक उड़ी थी कि दोनों भाग कर शादी करने वाले हैं, लेकिन पूजा देओल को जानकारी मिलने के बाद सनी ने परिवार को चुना. हालांकि, कुछ साल पहले सनी और डिंपल विदेश में एक साथ मेट्रो में हाथों में हाथ डाले देखे गए थे, जिसके बाद फैंस कयास लगाने लगे थे कि शायद सनी आज भी उनसे प्यार करते हैं.

सनी देओल और रवीना टंडन

फिल्म जिद्दी और क्षत्रिय की शूटिंग के दौरान रवीना टंडन और सनी देओल एक दूसरे के करीब आए. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट भी किया लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिका.

सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्रि

फिल्म डकैत की शूटिंग के दौरान सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्रि पहली बार एक दूसरे से मिले और इसके बाद दोनों के अफेयर की चर्चा फैलने लगी. हालांकि कुछ समय में दोनों अलग भी हो गए.