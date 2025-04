सनी देओल की 32 साल पुरानी वो फिल्म फिर से रिलीज जिसकी शूटिंग के दौरान 'ढाई किलो का हाथ' ने गुस्से में फाड़ डाली थी जीन्स

सनी देओल की जाट 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. लेकिन उससे पहले सनी देओल की आइकॉनिक फिल्म 'डर' 4 अप्रैल को एक बार फिर सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. लगभग 32 साल बाद यह फिल्म री-रिलीज के साथ दर्शकों के सामने आई है, जिसने 1993 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सनी देओल, शाहरुख खान और जूही चावला की तिकड़ी ने शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता था. लेकिन डर की की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा आज भी चर्चा में है, जब सनी देओल के 'ढाई किलो के हाथ' ने गुस्से में उनकी जीन्स फाड़ डाली थी.

यह वाकया डर के एक सीन से जुड़ा है. सनी देओल ने फिल्म में एक नौसेना अधिकारी का किरदार निभाया था, जबकि शाहरुख खान साइको लवर के रोल में थे. एक सीन में शाहरुख खान को सनी देओल पर चाकू से हमला करना था, जिससे सनी नाराज हो गए. सनी देओल ने एक इंटरव्यू में क्लाइमेक्स सीन को लेकर कहा, 'इस सीन को लेकर यश चोपड़ा के साथ मेरा काफी डिस्कशन हुआ. मैंने उन्हें समझाने की काफी कोशिशें की कि इस फिल्म में मैं कमांडो ऑफिसर की भूमिका में हूं. मेरा कैरेक्टर एक्सपर्ट और फिट है तो मैं इस लड़के से कैसे मार खा सकता हूं. वो सिर्फ मुझे तभी मार सकता है जब मैं उसे देख ना सकूं. जब मैं उसे देख रहा हूं और वो मुझे उस समय मारे तो मुझे कमांडो नहीं कहा जा सकता.'

