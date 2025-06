तलाक के बाद जब करिश्मा कपूर के साथ डिनर पर पहली बार दिखे थे संजय कपूर, एक्स वाइफ के साथ सेलिब्रेट किया था बेटी का 18वां बर्थडे

करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड और बिजनेसमैन संजय कपूर का 12 जून 2025 को लंदन में निधन हो गया. बताया जा रहा है कि 53 वर्षीय बिजनेसमैन पोलो खेल रहे थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 2003 में करिश्मा कपूर सं संजय कपूर की शादी हुई थी. 2005 में कपल की बेटी समायरा का जन्म हुआ. जबकि 2011 में दोनों बेटे कियान के पेरेंट्स बने. लेकिन 2014 में करिश्मा कपूर और संजय कपूर ने आपसी सहमति से अलग होने की अर्जी दाखिल की. हालांकि यह तलाक एक जंग में बदल गई. वहीं काफी आरोपों के बाद 2016 में कपल का तलाक हो गया. इसके बाद साल 2023 तक दोनों कभी एक-दूसरे से नहीं मिले और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए. हालांकि 2023 में कपल को साथ में दो मौकों पर स्पॉट किया गया. एक था डिनर पर और दूसरे बेटी समारा के 18वें बर्थडे पर.

पैपराजी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में करिश्मा कपूर और संजय कपूर को अलग अलग मुंबई के एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए देखा गया था. करिश्मा कपूर ने जहां फ्लोरल प्रिंटेड ड्रैस पहनी थी तो वहीं संजय कपूर वाइट शर्ट और ब्लैक जींस में पैपराजी को पोज देते हुए नजर आए थे. हालांकि दोनों एक-दूसरे को बिना देखे अलग अलग कार में बैठते दिखे थे.

दूसरा पोस्ट संजय कपूर ने खुद शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बेटी समायरा को 18वें बर्थडे की बधाई दी थी. उन्होंने कुछ तस्वीरें बेटी के साथ शेयर कीं, जिसमें से एक फोटो में वह करिश्मा कपूर के अलावा बेटी समायरा, बेटे कियान और अपनी पत्नी प्रिया सचदेव और बेटे अजारियस के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन दिया, एक पिता अपनी बेटी का हाथ कुछ समय के लिए थामता है, लेकिन वह हमेशा उसका दिल थामे रहती है. मेरे पहले प्यार, समायरा को 18वें जन्मदिन की शुभकामनाएं. अडल्टहुड में आपका स्वागत है. जिम्मेदार बनना और अपना जीवन पूरी तरह से जीना याद रखें. आप अंदर से बाहर से खूबसूरत हैं. और हम सभी को आप पर बहुत गर्व है.

A father holds his daughter's hand for a short while, but he holds her heart forever. Happy 18th birthday to my first love, Samaira. Welcome to adulthood. Remember to be responsible and live your life to the fullest. You are beautiful inside out. And we are all so proud of you ♥️ pic.twitter.com/zehZE9dVoq