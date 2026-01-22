विज्ञापन

संजय कपूर संपत्ति विवाद: प्रिया कपूर सचदेवा ने ननद के खिलाफ दर्ज कराया बयान, कहा- परेशान करने की कोशिश की जा रही

संजय कपूर के संपत्ति विवाद के बीच प्रिया कपूर सचदेवा ने ननद मंधिरा कपूर स्मिथ के खिलाफ दायर मामले में कोर्ट में बयान दर्ज कराया है. 

Read Time: 3 mins
Share
संजय कपूर संपत्ति विवाद: प्रिया कपूर सचदेवा ने ननद के खिलाफ दर्ज कराया बयान, कहा- परेशान करने की कोशिश की जा रही
नई दिल्ली:

दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर ने अपनी ननद मंधिरा कपूर और एक अन्य के खिलाफ मानहानि का आपराधिक मामला दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म, पॉडकास्ट और मीडिया इंटरव्यू के माध्यम से उनके खिलाफ लगातार झूठे बयान और सार्वजनिक हमले किए हैं. अब इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बुधवार को सुनवाई की और बंद कमरे में प्रिया कपूर ने अपना बयान दर्ज कराया.  संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर ने शिकायत में आरोप लगाया है कि साक्षात्कार और पॉडकास्ट के माध्यम से प्रसारित सामग्री, जिसे बाद में मीडिया के जरिए गलत और झूठे तरीके से फैलाया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है.

प्रिया की तरफ से दायर शिकायत में कहा गया कि कथित मानहानिकारक सामग्री में व्यक्तिगत हमले किए गए और कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जबकि कोर्ट का फैसला आना बाकी है. प्रिया कपूर ने दावा किया कि ये बयान आपराधिक मानहानि के दायरे में आते हैं और न्यायिक प्रक्रियाओं के बजाय सार्वजनिक चर्चा के माध्यम से उन्हें बदनाम करने और परेशान करने की कोशिश की जा रही है. इस बीच प्रिया कपूर और करिश्मा कपूर के समायरा और कियान कपूर के बीच वसीयत से संबंधित कानूनी कार्यवाही भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है. 

ये भी पढ़ें- बेटे की रहस्यमय मौत और वो 13 दिन! संजय कपूर की मां ने किया बहू प्रिया कपूर की साजिश का पर्दाफाश

सर्वोच्च न्यायालय ने 16 जनवरी को बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर को प्रिया कपूर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया था. दरअसल, प्रिया कपूर ने संजय कपूर और करिश्मा कपूर के साल 2016 में हुए तलाक के गोपनीय दस्तावेजों की प्रतियां मांगी थीं. इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट्रेस को नोटिस भी भेजा है और 2 हफ्तों के अंदर जवाब भी दाखिल करने के लिए कहा है. प्रिया कपूर ने तलाक के मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी हैं, जिनमें तलाक की याचिका, पक्षों द्वारा दायर किए गए बयान, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश और विशेष रूप से 2016 में करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बीच हुआ समझौता शामिल है. 

बता दें कि संजय कपूर के अचानक निधन के बाद कोर्ट में संपत्ति को लेकर केस चल रहा है. करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों ने प्रिया कपूर पर फर्जी वसीयत कोर्ट में पेश करने और संपत्ति से वंचित रखने का आरोप लगाने के बाद कार्रवाई की मांग की थी. अब भी दोनों पक्षों के बीच कोर्ट में केस लंबित है. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sunjay Kapur, Sunjay Kapur Sister, Mandhira Kapur, Priya Kapur
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com