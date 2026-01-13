अब कहां है बॉर्डर में सुनील शेट्टी की पत्नी बनी ये एक्ट्रेस, 11 साल से है फिल्मों से गायब, अब दिखती हैं ऐसी

बॉर्डर-2 को लेकर माहौल पूरी तरह सेट है. फिल्म की पूरी टीम सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं. इनके अलावा साल 1997 में आई बॉर्डर से जुड़े स्टार्स भी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं. हाल में फिल्म के गाने 'ऐ जाते हुए लम्हों' के लॉन्च इवेंट के मौके पर सुनील शेट्टी भी वहां मौजूद थे. सुनील शेट्टी बॉर्डर में भैरव सिंह के किरदार में नजर आए थे. उनकी पत्नी का किरदार एक्ट्रेस शरबानी मुखर्जी ने निभाया था. अब सुनील शेट्टी फिलहाल क्या कर रहे हैं और कौनसी फिल्में कर रहे हैं ये तो आप जानते ही होंगे लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शरबानी मुखर्जी अब कहां हैं और क्या कर रही हैं?

अब क्या कर रही हैं बॉर्डर में सुनील शेट्टी की पत्नी बनी शरबानी

शरबानी ने अपने करियर की शुरुआत बॉर्डर फिल्म से ही की थी. इसे उनके करियर की एक बड़ी फिल्म कहा जा सकता है. इसके बाज उन्होंने तमिल, भोजपुरी, मलयालम भाषा की फिल्मों में काम किया. शरबानी का एक गाना भी काफी पसंद किया गया था. शाजिया मंसूर के इस गाने में शरबानी को समीर सोनी के अपोजिट कास्ट किया गया था.

विकिपीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक शरबानी 2015 के बाद से बड़े पर्दे से गायब हैं. उनकी आखिरी हिंदी फिल्म साल 2010 में आई 332 मुम्बई टू इंडिया है. फिल्म फ्रंट पर वो एक्टिव नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव हैं और अक्सर ही सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करती रहती हैं. परिवार की बात करें तो रानी मुखर्जी इनकी कजन सिस्टर लगती हैं. इंस्टाग्राम पर वो काजोल के साथ भी तस्वीरें शेयर करती हैं. ये तस्वीरें परिवार के साथ उनके अच्छे बॉन्ड को दिखाती हैं.