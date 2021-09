शाहरुख खान की लाड़ली सुहाना खान ने शेयर की लेटेस्ट फोटो, ग्लैमरस लुक के दीवाने हुए फैन्स

सुहाना ने शेयर की लेटेस्ट फोटो

सुहाना खान (Suhana Khan) ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. इन फोटो में सुहाना ने ब्लैक टॉप के साथ ब्लू शॉर्ट पहना है और इसके साथ उन्होंने व्हाइट कलर का शर्ट भी केरी किया है. सुहाना खान (Suhana Khan) इन फोटो में कफी ग्लैमरस लग रही हैं. उनकी इन फोटो को फैन्स द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. उनके एक फैन ने उनकी तारीफ में लिखा है 'it‘s the head to toe perfection for me', तो दूसरे ने लिखा है 'the cutest hole in the wall!!'. इसी के साथ उनकी इन फोटो पर अब तक 147 हजार लाइक मिल चुके हैं.

सुहाना जल्द करेंगी बॉलीवुड में डेब्यू

सूत्रों के मुताबिक सुहाना खान (Suhana Khan) जल्द ही डेब्यू करने वही हैं. उनका ये प्रोजेक्ट करण जौहर के प्रोडक्शन में होगा और इसे जोया अख्तर डायरेक्ट करेंगी. इस तरह करण जौहर एक और स्टार किड को लॉन्च करने जा रहे हैं. यह इंटरनेशनल कॉमिक आर्ची पर आधारित फिल्म होगी, जिसमें सुहाना खान (Suhana Khan) लीड कैरेक्टर में नजर आएंगी. वहीं ये भी सामने आया है कि, सुहाना खान की यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. इस तरह सुहाना खान का डेब्यू एक टीनेज ड्रामा से हो रहा है.