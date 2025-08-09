विज्ञापन

शाहरुख खान की बहन की 10 रेयर तस्वीरें,  जिनकी ढाल बनकर खड़े रहे भाई SRK

शाहरुख खान की बहन शहनाज लालारुख खान की 10 रेयर तस्वीरें, जिन्हें देख आप भी कहेंगे कि भाई-बहन की जोड़ी है बेस्ट.

नई दिल्ली:

शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, जिन्होंने अपनी प्रोफेशनल उपलब्धियों से यह मुकाम हासिल किया है. वहीं अब उनकी विरासत आगे बढ़ाने बॉलीवुड में उनकी बेटी सुहाना खान भी कदम रख चुकी हैं. जबकि बेटे आर्यन खान डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाने के लिए तैयार हैं. वहीं रेड चिली एंटरटेनमेंट के जरिए गौरी खान भी बॉलीवुड का हिस्सा बनी हुई हैं. हालांकि बेहद कम लोग लेकिन उनकी एक बड़ी बहन भी हैं, जिनका नाम शहनाज लालारुख खान. वह लाइमलाइट से दूर रहती हैं. लेकिन मां की तरह भाई शाहरुख खान की परछाई बनी रहती हैं. 

 शाहरुख के साथ उनके मुंबई स्थित घर मन्नत में शहनाज रहती हैं और लाइमलाइट से दूर एक शांत जिंदगी जीती हैं. 

उनकी जिंदगी का एक दुखद पहलू उनके माता-पिता की असमय मृत्यु से जुड़ा है, जिसने उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया.

शहनाज लालारुख खान एक पढ़ी-लिखी और बुद्धिमान महिला हैं, जिन्होंने एमए और एलएलबी की डिग्री हासिल की है.

हालांकि उनके जीवन पर उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान की मृत्यु का गहरा असर पड़ा.

शाहरुख ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि जब उनके पिता का निधन हुआ, तब शहनाज उनकी मृत देह के सामने खड़ी थीं. वह न तो रोईं, न कुछ बोलीं, बस एकटक देखती रहीं और फिर चक्कर खाकर गिर पड़ीं.

इस घटना ने शहनाज की मानसिक स्वास्थ्य को गहरा आघात पहुंचाया और वह अगले दो साल तक न बोलीं, न रोईं, बस ताकती रहीं. 

शाहरुख ने बताया कि उनकी बहन की दुनिया ही बदल गई थी, जिसके बाद उन्होंने बहन का हर कदम पर साथ दिया.

एक किस्सा यह भी है कि जब वह दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की शूटिंग स्विट्जरलैंड में कर रहे थे, तब शहनाज गंभीर रूप से बीमार थीं और अस्पताल में थीं.

डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को गंभीर बताया था, लेकिन शाहरुख उन्हें इलाज के लिए साथ स्विट्जरलैंड ले गए.

शहनाज आज भी शाहरुख के साथ रहती हैं और उनके बच्चों सुहाना, अबराम और आर्यन के साथ उनका खास रिश्ता है. 

शाहरुख ने बताया कि उनके बच्चे अपनी बुआ को बहुत प्यार करते हैं. शाहरुख का अपनी बहन के प्रति समर्पण और प्यार उनके व्यक्तित्व का एक प्रेरणादायक पहलू है. 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

