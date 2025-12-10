विज्ञापन

सुभाष घई ने शत्रुघ्न सिन्हा को बर्थडे विश, साथ पढ़ाई करने से लेकर, स्ट्रगल के दिनों तक... को किया याद

फिल्ममेकर सुभाष घई ने शत्रुघ्न सिन्हा के 79वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी. उन्होंने पुरानी यादें शेयर की.उन्होंने एक्टर से पॉलिटिशियन बने शत्रुघ्न के साथ “कालीचरण” और “विश्वनाथ” जैसी फिल्मों में काम करने के दिनों को याद किया.

नई दिल्ली:

फिल्ममेकर सुभाष घई ने शत्रुघ्न सिन्हा के 79वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी. उन्होंने पुरानी यादें शेयर की.उन्होंने एक्टर से पॉलिटिशियन बने शत्रुघ्न के साथ “कालीचरण” और “विश्वनाथ” जैसी फिल्मों में काम करने के दिनों को याद किया. सुभाष ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें शत्रुघ्न अपनी पत्नी पूनम, बेटी सोनाक्षी और बेटों लव और कुश के साथ हैं. उन्होंने लिखा, “आज मेरे सबसे प्यारे दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई, जिनके साथ मैंने 1966 से FTII पुणे से स्ट्रगलिंग एक्टर बनने तक का अपना सफर शेयर किया. मैंने अपनी पहली कहानी खान दोस्त उनके लिए और राज कपूर के साथ और अपनी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म कालीचरण, एन विश्वनाथ लिखी थी.” 

सुभाष ने शत्रुघ्न को अपना परिवार और “एक बेहतरीन इंसान” उन्होंने कहा, “तब से हम आज तक एक परिवार हैं. एक बेहतरीन एक्टर और बेहतरीन इंसान, हम सभी उनके हमेशा हेल्दी और खुशहाल जीवन की कामना करते हैं. 80 के दशक की उनकी एक फ्लैश पिक मेरे पास अभी भी है, जिसमें वे अपनी खूबसूरत पत्नी पूनम और प्यारे बच्चों सोनाक्षी, लव और कुश के साथ हैं.  कालीचरण 1976 में रिलीज़ हुई थी. इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में रीना रॉय, प्रेमनाथ, अजीत, मदन पुरी और डैनी डेन्जोंगपा भी थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही. बाद में इसे तेलुगु फिल्म खैदी कालिदासु, कन्नड़ फिल्म कलिंगा, तमिल फिल्म सांगिली और मलयालम फिल्म पथमुदयम में रीमेक किया गया.

फिल्म में प्रभाकर नाम के एक ईमानदार पुलिसवाले की कहानी है, जिसकी हत्या एक क्राइम लॉर्ड दीन दयाल कर देता है. बाद में उसकी मुलाकात कालीचरण से होती है जो प्रभाकर जैसा दिखता है और वह उसे दीन दयाल को हराने के लिए हाथ मिलाता है. इस बीच, 1978 में विश्वनाथ स्क्रीन पर आई. इस फिल्म को तेलुगु में लॉयर विश्वनाथ और तमिल में नान महान अल्ला के नाम से दोबारा बनाया गया. इसमें विश्वनाथ नाम के एक ईमानदार वकील की कहानी थी, जिसे एक गैंगस्टर की वजह से फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है. रिहा होने के बाद, वह बदला लेने निकलता है और आखिर में एक क्रिमिनल बन जाता है

