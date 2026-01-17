विज्ञापन

स्त्री फिल्म के इस गाने ने रचा इतिहास, बना एक बिलियन व्यूज वाला सुपरहिट डांस नंबर, एक्ट्रेस ने कहा थैंक यू

स्त्री फिल्म का ‘आज की रात’ अब सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि यूट्यूब का नया रिकॉर्ड बन चुका है. इस गाने ने यूट्यूब पर 1 बिलियन यानी 100 करोड़ व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है.

आज की रात गाने को मिले एक बिलियन व्यूज

फिल्म स्त्री-2 का धमाकेदार डांस नंबर ‘आज की रात' अब सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि यूट्यूब का नया रिकॉर्ड बन चुका है. इस गाने ने यूट्यूब पर 1 बिलियन यानी 100 करोड़ व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है और इसके साथ ही एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. इस बड़ी कामयाबी पर तमन्ना भाटिया ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी जाहिर की है. उन्होंने गाने की शूटिंग के दौरान के कुछ खास वीडियो क्लिप शेयर किए हैं. इन क्लिप्स में तमन्ना कोरियोग्राफर विजय गांगुली और पूरी डांस टीम के साथ नजर आ रही हैं. 

पोस्ट के कैप्शन में तमन्ना ने लिखा, “पहले व्यू से लेकर 1 बिलियन व्यूज तक का सफर, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया .”शेयर किए गए वीडियो में कहीं रिहर्सल की झलक दिखती है तो कहीं तमन्ना का फुल एनर्जी परफॉर्मेंस नजर आता है. फैंस इन क्लिप्स पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और कमेंट सेक्शन बधाइयों से भरा हुआ है.

‘आज की रात' गाना श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर फिल्म स्त्री-2 का हिस्सा है. इस आइटम डांस नंबर को खासतौर पर तमन्ना भाटिया पर फिल्माया गया है. गाने को मधुबंती बागची और दिव्या कुमार ने अपनी आवाज दी है, इसके बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं और म्यूजिक सचिन-जिगर ने कंपोज किया है.

गौरतलब है कि तमन्ना से पहले भी कई भारतीय गाने यूट्यूब पर 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुके हैं. इस लिस्ट में भक्ति गीतों से लेकर पंजाबी, हरियाणवी और साउथ इंडियन गाने तक शामिल हैं. टी-सीरीज की हनुमान चालीसा, लॉंग लाची, 5 गज का दामन, दिलबर, आंख मारे और राउडी बेबी जैसे गाने पहले ही यह मुकाम हासिल कर चुके हैं. अब इस लिस्ट में तमन्ना भाटिया का ‘आज की रात' भी शामिल हो गया है, जिसने साबित कर दिया है कि उनका डांस क्रेज आज भी सिर चढ़कर बोलता है.
 

