Stranger Things Season 5 Live: नेटफ्लिक्स की आइकॉनिक सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' का पांचवें और अंतिम सीजन का आज, 26 नवंबर 2025 को आगाज हो रहा है. 1987 की शरद ऋतु में सेट, यह सीजन हॉकींस के रिफ्ट्स से तबाह शहर को केंद्र में रखता है. आठ एपिसोड की इस सीरीज को भारत में 26 नवंबर से नहीं देखा जा सकेगा. भारत में इसे देखने का समय और तारीख दोनों अलग होगी क्योंकि यह अमेरिका के हिसाब से 26 नवंबर को रिलीज होगा. इस वेब सीरीज में जेमी कैंपबेल बोवर, मिली बॉबी ब्राउन, फिन वोल्फहार्ड, गेटन माताराजो, नोआ स्नैप, सेड्डी सिंक, जो कीरी, माया हॉक, डेविड हार्बर और विनोना राइडर लीड रोल में हैं. 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1' की कहानी शुरू होती है विल बायर्स के गायब होने से. उसके दोस्त माइक, डस्टिन और लुकास जंगल में एक रहस्यमय लड़की इलेवन से टकराते हैं, जो टेलीकाइनेटिक पावर वाली है. विल की मां जॉयस को लगता है बेटा जिंदा है, जबकि पुलिस चीफ हॉपर लैब के राज़ खोलता है. इस तरह कहानी आगे बढ़ी थी और ये अब तक पांचवें सीजन तक पहुंच चुकी है. आइए जानते हैं इस भारत में कब देखा जा सकेगा. इसको कितने हिस्सों में रिलीज किया जा रहा है. आइए जानते हैं सारे डिटेल्स...

स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 लाइव अपडेट्स | Stranger Things Season 5 Live updates

