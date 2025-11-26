विज्ञापन
24 minutes ago
नई दिल्ली:

Stranger Things Season 5 Live: नेटफ्लिक्स की आइकॉनिक सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' का पांचवें और अंतिम सीजन का आज, 26 नवंबर 2025 को आगाज हो रहा है. 1987 की शरद ऋतु में सेट, यह सीजन हॉकींस के रिफ्ट्स से तबाह शहर को केंद्र में रखता है. आठ एपिसोड की इस सीरीज को भारत में 26 नवंबर से नहीं देखा जा सकेगा. भारत में इसे देखने का समय और तारीख दोनों अलग होगी क्योंकि यह अमेरिका के हिसाब से 26 नवंबर को रिलीज होगा. इस वेब सीरीज में जेमी कैंपबेल बोवर, मिली बॉबी ब्राउन, फिन वोल्फहार्ड, गेटन माताराजो, नोआ स्नैप, सेड्डी सिंक, जो कीरी, माया हॉक, डेविड हार्बर और विनोना राइडर लीड रोल में हैं. 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1' की कहानी शुरू होती है विल बायर्स के गायब होने से. उसके दोस्त माइक, डस्टिन और लुकास जंगल में एक रहस्यमय लड़की इलेवन से टकराते हैं, जो टेलीकाइनेटिक पावर वाली है. विल की मां जॉयस को लगता है बेटा जिंदा है, जबकि पुलिस चीफ हॉपर लैब के राज़ खोलता है. इस तरह कहानी आगे बढ़ी थी और ये अब तक पांचवें सीजन तक पहुंच चुकी है. आइए जानते हैं इस भारत में कब देखा जा सकेगा. इसको कितने हिस्सों में रिलीज किया जा रहा है. आइए जानते हैं सारे डिटेल्स...

स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 लाइव अपडेट्स | Stranger Things Season 5 Live updates
 

Nov 26, 2025 15:38 (IST)
Link Copied
Share

Stranger Things Season 5 Live: कब और कहां होगा रिलीज

स्ट्रेंज थिंग्स के फैंस इसके आखिरी सीजन के लिए पल-पल काउंट कर रहे हैं. ये पांचवां सीजन नेटफ्लिक्स पर 26 नवंबर को रिलीज होने जा रहा है. इंडिया में लोग इसे 27 नवंबर से देख पाएंगे. वहीं यूएस में फैंस इसे 26 नवंबर से ही देख पाएंगे. इंडिया में 27 नवंबर सुबह 6:30 बजे इसका प्रीमियर होने वाला है.

Nov 26, 2025 15:27 (IST)
Link Copied
Share

Stranger Things Season 5 Live updates: स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की कहानी में नया क्या?

स्ट्रेंजर थिंग्स का पांचवां और आखिरी सीजन नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रहा है, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये वेब शो पिछले नौ सालों से लोग पसंद कर रहे हैं और इसके अगले सीजन का इंतजार करते रहते हैं. अब ये सीरीज खत्म होने जा रही है मगर इसका अंत काफी खास होने वाला है. एलेवन और उनकी गैंग को स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 में वेकना के खिलाफ एक आखिरी बार लड़ते हुए देखा जाएगा. शो के फैंस दुनिया भर में अपनी शांति बनाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. ये शो अपने अनोखे और रोमांचक प्लॉट के लिए जाना जाता है, जो दर्शकों को अट्रैक्ट करता है और उन्हें अपनी सीट से हिलने भी नहीं देता है. आइए आपको बताते हैं कि स्ट्रेंज थिंग्स का पांचवां सीजन कब और कहां आने वाला है.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Stranger Things Season 5, Stranger Things Season 5 News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com