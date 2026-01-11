प्रशांत तमांग की आखिरी फिल्म होगी सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान', मौत से 52 दिन पहले शेयर की थीं तस्वीरें

छोटे पर्दे के पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के तीसरे सीजन के विनर रहे सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का निधन हो गया है. खबर है कि 43 साल की उम्र सिंगर का निधन अचानक स्ट्रोक आने से हुआ है. प्रशांत को 10 जनवरी की रात अचानक स्ट्रोक आया और इसके बाद कोई उन्हें बचा नहीं सका. बताया जा रहा है कि वह दिल्ली में थे. वहीं उनके करीबी म्यूजिक कंपोजर और फिल्म प्रोड्यूसर राजेश घटानी ने उनके निधन की पुष्टि की है.

सिंगर नहीं एक्टर भी थे प्रशांत तमांग

4 जनवरी, 1983 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जन्मे प्रशांत तमांग के माता-पिता रूपा और मदन तमांग हैं. एक दुर्घटना में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था. इसके बाद उन्होंने कोलकाता पुलिस में पिता की कांस्टेबल की नौकरी पकड़ ली. यहां प्रशांत ने पुलिस ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बनकर अपने म्यूजिकल स्किल्स को निखारा. प्रशांत को नाम और पहचान 2007 में इंडियन आइडल के तीसरे सीजन को जीतकर हासिल हुई, जिससे उन्होंने लाखों लोगों का दिल जीता. शो में उन्हें 70 मिलियन वोट मिले थे. इससे उनके करियर को एक नया मुकाम मिला और वे एल्बम और इंटरनेशनल टूर करने लगे. धीरे-धीरे प्रशांत ने एक्टिंग की दुनिया में भी हाथ आजमाया.

पाताल लोक के दोनों सीजन में नजर आए थे प्रशांत तमांग

हमने एक्टिंग की बात की तो सोचा कि आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में भी बता दें जिसने प्रशांत के एक्टिंग स्किल्स को एक शानदार मौका दिया. यह वेबसीरीज थी पाताल लोक. अगर आप इस सीरीज की स्टार कास्ट चेक करें तो आपको सीजन-2 की स्टार कास्ट में प्रशांत का नाम दिख जाएगा. इस सीरीज में प्रशांत Daniel Acho का किरदार निभा रहे थे. बता दें कि प्रशांत के एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2010 में आई गोरखा पलटन से हुई. इसके बाद वो Angalo Yo Maya Ko, Kina Maya Ma में नजर आए.

प्रशांत तमांग की निशानी हिट और साल 2015 में आई परदेसी ब्लॉकबस्टर रही थी. बड़े पर्दे पर उनका आखिरी प्रोजेक्ट सलमान खान की आने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' होगी. प्रशांत ने इस टीम के साथ सेट से तस्वीर भी शेयर की थी. ओटीटी पर उनकी आखिरी वेब सीरीज पाताल लोक सीजन-2 थी.