अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म की पहली झलक से नवंबर में उठेगा पर्दा! सामने आया फर्स्ट पोस्टर

मशहूर डायरेक्टर एसएस राजामौली को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े निर्देशकों में से एक माना जाता है. राजामौली अपने शानदार विजन के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने हमें ‘बाहुबली' फ्रेंचाइजी और ‘आरआरआर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. वह साउथ के स्टार महेश बाबू के साथ एक फिल्म बना रहे हैं, जिसे अभी तक 'एसएसएमबी29' कहा जा रहा था. शनिवार को महेश बाबू के जन्मदिन पर फिल्म को लेकर एक मेगा अनाउंसमेंट हुई. सोशल मीडिया पर इसकी एक झलक महेश बाबू के जन्मदिन पर पेश की गई. इसमें एक शख्स के गले में एक लॉकेट नजर आया. इसे महेश बाबू और राजामौली दोनों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "पहला खुलासा नवंबर 2025 में होगा. ग्लोब ट्रोटर."

इसके बाद राजामौली ने इंस्टाग्राम पर भी एक पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, "प्रिय भारत और दुनियाभर के सिनेमा प्रेमियों, साथ ही महेश के फैंस, काफी समय हो गया है, हमने शूटिंग शुरू की है और हम आपके इस फिल्म को लेकर उत्साह की सराहना करते हैं. इस फिल्म की कहानी और दायरा इतना बड़ा है कि मुझे लगता है, सिर्फ तस्वीरें या प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके साथ न्याय नहीं कर सकते."

उन्होंने आगे लिखा, "हम इस समय कुछ ऐसा तैयार कर रहे हैं, जो हम जिस दुनिया को बना रहे हैं, उसकी असलियत, गहराई और अनुभव को दर्शा सके. इसे हम नवंबर 2025 में पेश करेंगे और हम एक ऐसी चीज बनाने की कोशिश में हैं, जो पहले कभी नहीं देखी गई हो. आप सभी के धैर्य के लिए धन्यवाद."

खबरों की मानें तो SSMB29 एसएस राजामौली और सुपरस्टार महेश बाबू की आगामी फिल्म है. यह एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसे ग्लोबल लेवल पर बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है. हालांकि, फिल्म अभी प्री-प्रोडक्शन चरण में है, और इसकी रिलीज दूर है. हालांकि इसका बजट चर्चा का विषय बना हुआ है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि SSMB29 का बजट 1000 से 1800 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है. यह इसे भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बना सकता है. यह फिल्म एक ग्लोबल एक्शन-एडवेंचर ड्रामा होगी, जिसे हॉलीवुड स्तर की तकनीक और प्रोडक्शन वैल्यू के साथ बनाया जा रहा है. वहीं इसकी स्टारकास्ट में प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन के होने की बात कही जा रही है.