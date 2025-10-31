राजामौली ने बाहुबली 3 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, 120 करोड़ की एनिमेटेड फिल्म के साथ करेंगे विस्तार

बाहुबली: द एपिक के री-रिलीज़ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. डायरेक्टर एसएस राजामौली ने फ्रेंचाइजी के भविष्य के बारे में बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें आने वाली 120 करोड़ रुपये की एनिमेटेड फिल्म और बाहुबली 3 के बारे में लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा कन्फर्मेशन शामिल है. हाल ही में बाहुबली स्टार्स प्रभास और राणा दग्गुबाती के साथ बातचीत में, राजामौली ने बताया कि एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है. उन्होंने कहा, "हम बाहुबली: द इटरनल वॉर का टीज़र रिलीज़ कर रहे हैं," जिससे फैंस में जोश भर गया. टीज़र बाहुबली: द एपिक की रिलीज़ के साथ अटैच किया जाएगा.

हालांकि, उन्होंने साफ किया कि यह बाहुबली 3 नहीं है. कम से कम अभी तो नहीं. इसके बजाय, बाहुबली: द इटरनल वॉर एक फुल-लेंथ एनिमेटेड फिल्म है जो उसी यूनिवर्स में सेट है, जो पसंदीदा किरदारों का सार बनाए रखते हुए एक बिल्कुल नई कहानी पेश करती है. राजामौली ने बताया, "हमने पहले Amazon पर एक 2D एनिमेटेड शो लॉन्च किया था. यह एक 3D एनिमेशन होगा, जो उन्हीं पसंदीदा किरदारों को एक्सप्लोर करेगा लेकिन उन्हें एक नए सफर पर ले जाएगा."

यह राजामौली की अगली बात थी जिसने सच में फैंस को चौंका दिया. डायरेक्टर ने टीज़ किया, "बाहुबली 3, अल्टीमेट चीज़ आ गई है." इस बयान ने इस बात के कयासों को फिर से हवा दे दी है कि अगला लाइव-एक्शन इंस्टॉलमेंट कब आ सकता है, जिससे यह कन्फर्म होता है कि राजामौली ने अभी बाहुबली गाथा का चैप्टर बंद नहीं किया है.

120 करोड़ रुपये की एनिमेटेड एपिक

फिल्ममेकर ने बताया कि इस एनिमेटेड प्रोजेक्ट को बनने में सालों लग गए हैं. राजामौली ने बताया, "प्रोड्यूसर शोबू बाहुबली यूनिवर्स को सबकी सोच से भी आगे बढ़ाना चाहते थे. वह एक यंग एनिमेशन डायरेक्टर, ईशान शुक्ला से मिले, जिनके पास कहानी को एक अलग दिशा में ले जाने का एक नया आइडिया था. मुझे यह बहुत पसंद आया. टीम लगभग ढाई साल से इस पर काम कर रही है, और बजट अब लगभग 120 करोड़ रुपये है."

बता दें कि बाहुबली: द एपिक के री-रिलीज़ के पास आने के साथ, अफवाहें उड़ रही थीं कि इसमें पहले कभी न देखे गए फुटेज शामिल हो सकते हैं. हालांकि, राजामौली ने यह कहते हुए स्थिति साफ़ की, "लोग एक्स्ट्रा सीन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ एक छोटा सा डायलॉग सीन है जिसे नासिर सर ने डब किया है, जो उनके मौजूदा डायलॉग के साथ इंटरकट किया गया है." उन्होंने कन्फर्म किया कि बाहुबली: द एपिक दो बाहुबली फ़िल्मों का री-एडिटेड वर्शन है. प्रभास, राणा दग्गुबाती और कई अन्य कलाकारों की टीम वाली बाहुबली: द एपिक 31 अक्टूबर को दुनिया भर में रिलीज़ होगी. वहीं इंटरनेशनल प्रीमियर 29 अक्टूबर से शुरू होंगे.