हेमा मालिनी के 54 साल पुराने बंगले का श्री श्री रविशंकर ने रखा है नाम, यूनिक है संस्कत शब्द का अर्थ

मुंबई में बॉलीवुड सेलेब्स का घर एक मेन स्पॉट होता है, जिसके चलते फैंस सितारों के घर पर जाकर तस्वीरें खिंचवाते हैं. इस लिस्ट में शाहरुख खान, सलमान खान, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन का नाम शामिल है. लेकिन क्या आप बिग बी के प्रतीक्षा, किंग खान के मन्नत और भाईजान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के अलावा हेमा मालिनी के घर का नाम जानते हैं, जिसकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है. दरअसल, हाल ही में ईशा देओल ने मां हेमा मालिनी की झलक कर्ली टेल्स के यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में दिखाई. वहीं उन्होंने 54 साल पुराने बंगले के नाम का भी जिक्र किया, जो हेमा मालिनी ने सालों तक नहीं रखा था. खास बात यह है कि स्पिरिचुअल गुरू श्री श्री रविशंकर ने यह नाम रखा है.

54 साल पुराने घर को हेमा मालिनी ने दिया संस्कृत नाम

ईशा देओल ने हाल ही में अपने फैमिली होम की की झलक दिखाई. वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि 54 साल रहने के बाद भी बंगले का कोई ऑफिशियल नाम नहीं था. वहीं फैंस घर को हेमा मालिनी के बंगले के रूप में जानते थे. लेकिन स्पिरिचुअल गुरू श्री श्री रविशंकर द्वारा इस घर को संस्कृत नाम अद्वितीय (Advitiya) नाम दिया.

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अद्वितीय का हिंदी में मतलब

अद्वितीय एक शुद्ध संस्कृत शब्द है, जिसका मतलब बेजोड़, अनुपम, या जिका कोई दूसरा ना हो होता है. यह दो शब्दों अ+ द्वितीय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है इसके जैसा कोई दूसरा नहीं. जैसा कि आप जानते हैं कि हेमा मालिनी बॉलीवुड की सुपरस्टार रही हैं. उन्होंने राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया है. वहीं उन्हें बॉलीवुड की ड्रीमगर्ल कहा जाता है. इसके चलते यह कहा जा सकता है कि उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है.

54 साल पुराने बंगले में हैं ढेर सारी यादें

हेमा मालिनी ने यह बंगला तब खरीदा था जब वह फिल्मों की दुनिया में नई नई आई थीं और पहली बार मुबई आई थीं. वहीं इंटरव्यू में हेमा मालिनी के घर के अंदर की झलक दिखी. जहां धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी की खूबसूरत पुरानी तस्वीरें देखने को मिली. वहीं एक सोफे पर धर्मेंद्र और अन्य पर हेमा मालिनी की फोटो वाला तकिया रखा गया था. इसके अलावा उनके घर में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए अलग अलग किचन है.

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