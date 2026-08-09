सलमान खान-आमिर खान को झटका दे गई ये विदेशी फिल्म, 11 दिन में कमा डाले इतने करोड़, अब किंग खान की बारी!

Spider-Man Brand New Day: 30 जुलाई को जब 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' भारतीय थिएटर्स में रिलीज हुई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि हॉलीवुड से आ रहा ये सुपरहीरो भारत में बॉक्स ऑफिस पर ऐसा गदर मचाने वाला है. इस फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में 'एवेंजर्स: एंडगेम' के ओपनिंग वीकेंड के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. वहीं भारत में इसका ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 'पठान' और 'एनिमल' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बराबर रहा. अब सिर्फ 11 दिनों में इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर वह मुकाम हासिल कर लिया है जो बहुत कम फिल्में (हॉलीवुड या भारतीय) ही कर पाई हैं ये है 400 करोड़ रुपये की कमाई. इसके दूसरे वीकेंड के आंकड़ों को देखें तो लगता नहीं कि इसकी रफ्तार जल्दी थमने वाली नहीं है.

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

टॉम हॉलैंड की चौथी सोलो फिल्म ने भारत में 60 करोड़ (नेट) की ओपनिंग की, जो किसी भी हॉलीवुड फिल्म के लिए अब तक का सबसे अच्छा आंकड़ा है. ओपनिंग वीकेंड में देश में इसकी कुल कमाई 254 करोड़ (नेट) रही. पहले हफ्ते में शानदार परफॉर्मेंस के बाद 'ब्रांड न्यू डे' ने दूसरे शुक्रवार को 15 करोड़ और शनिवार को जबरदस्त 31 करोड़ कमाए. इससे 10 दिनों में इसका भारत में नेट कलेक्शन 380 करोड़ हो गया. रविवार (9 अगस्त) को दोपहर 2 बजे तक फिल्म ने 11 करोड़ कमाए, जिससे भारत में इसका कलेक्शन 391 करोड़ नेट हो गया. उम्मीद है कि रविवार तक फिल्म की कमाई लगभग 420 करोड़ नेट तक पहुंच जाएगी. ऐसा लगता है कि यह 'एवेंजर्स: एंडगेम' के 61 मिलियन डॉलर के रिकॉर्ड को तोड़ने की राह पर है, जो भारत में किसी हॉलीवुड फिल्म की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई है.

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'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने सलमान और आमिर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों को पीछे छोड़ा

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की 400 करोड़ की कमाई ऐतिहासिक है. अब तक भारत में सिर्फ 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' ने ही 400 करोड़ कमाए हैं. 'ब्रांड न्यू डे' रविवार शाम तक इसके 403 करोड़ के रिकॉर्ड को तोड़ देगी. लेकिन अब इस फिल्म का मुकाबला हॉलीवुड फिल्मों से नहीं है. इसकी कमाई की रफ्तार सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों को भी चुनौती दे रही है.

रविवार तक, 'ब्रांड न्यू डे' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान, आमिर खान या विजय की किसी भी फिल्म से ज्यादा कमाई कर ली है. भारत में सलमान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'बजरंगी भाईजान' (320 करोड़) है, जबकि विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'लियो' (341 करोड़) है. आमिर इन दोनों से थोड़ा आगे हैं, क्योंकि 'दंगल' ने भारत में 387 करोड़ कमाए हैं. 'ब्रांड न्यू डे' ने अब इन सभी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है और यह 'पठान' (543 करोड़) और 'एनिमल' (554 करोड़) के बराबर पहुंचने की राह पर है.

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फिल्म की रफ्तार को देखते हुए, अगर यह शाहरुख की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'जवान' (640 करोड़) को भी पीछे छोड़ दे, तो हैरानी की बात नहीं होगी. 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के अभी भी पूरे भारत में 4000 स्क्रीन्स पर 13000 से ज़्यादा शो चल रहे हैं और 26 अगस्त को 'टॉक्सिक' के रिलीज होने तक इसका कोई मुकाबला नहीं है.