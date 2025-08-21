विज्ञापन

चौंका कर रख देगी पुलिस अफसर की ये कहानी, मलयालम की है सबसे पॉपुलर मूवी, अब हिंदी में हो रही रिलीज, IMDb रेटिंग 8.3

मलयालम फिल्म 'सूत्रवाक्यम' जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की और दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा बटोरी, अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है.

'सूत्रवाक्यम' अब OTT पर हो रही रिलीज
मलयालम फिल्म 'सूत्रवाक्यम' जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की और दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा बटोरी, अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. यह बहुप्रतीक्षित फिल्म 21 अगस्त से लायंसगेट प्ले पर और 27 अगस्त से अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध होगी. फिल्म के डिजिटल वितरण की जिम्मेदारी नितिन एनफ्लिक्स ने संभाली है. फिल्म का निर्देशन यूजिन जोस चिरम्मेल ने किया है. सूत्रवाक्यम एक रोमांचक ड्रामा-थ्रिलर है, जिसे अपनी अनोखी कहानी और दमदार अभिनय के लिए खूब सराहा गया है

फिल्म की कहानी और निर्देशन

कहानी में अभिनेता शाइन टॉम चाको एक पुलिस ऑफिसर क्रिस्टो जेवियर का किरदार निभा रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि उनका किरदार पुलिस की नौकरी के साथ-साथ स्थानीय बच्चों को गणित भी पढ़ाता है. लेकिन तभी एक रहस्यमयी गुमशुदगी का मामला सामने आता है और उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है. इस केस की जांच करते-करते वे कई ऐसे राज और नैतिक उलझनों से टकराते हैं, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखते हैं.

कलाकार और निर्माण

फिल्म में शाइन टॉम चाको के साथ-साथ विंसी अलोशियस, दीपक परंबोल और श्रीनाथ (श्री तेज) एसके भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्माण श्रीनाथ कंद्रगुला ने सिनेमा बंदी बैनर तले किया है. उन्होंने इस फिल्म को प्रोडक्शन से लेकर रिलीज तक हर चरण में अहम भूमिका निभाई.

सफलता और ओटीटी रिलीज

सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद सूत्रवाक्यम ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की और लगातार सुर्खियों में रही. यही नहीं, इसे IMDb पर भी सबसे ज्यादा चर्चित मलयालम फिल्मों में गिना गया. अब इस फिल्म को दो चरणों में डिजिटल रिलीज करने की रणनीति अपनाई गई है, ताकि अलग-अलग दर्शकों तक इसे पहुंचाया जा सके. थ्रिलर फिल्मों और मलयालम सिनेमा के चाहने वालों के लिए सूत्रवाक्यम का ओटीटी प्रीमियर किसी तोहफे से कम नहीं है. अब दर्शक इस रोमांचक और भावनात्मक कहानी को अपने घर बैठे आसानी से देख सकेंगे. यह रिलीज न सिर्फ भारतीय दर्शकों बल्कि अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को भी इस फिल्म से जोड़ने का एक मौका है.
 

