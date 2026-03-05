विज्ञापन
WAR Update

Iran-Israel War: सोनू सूद अब दुबई में फंसे लोगों की करेंगे मदद, बोले- आप कहीं से भी हों मुझे मैसेज करें मैं रहने की जगह दूंगा

US-Israel-Iran War: सोनू सूद ने यूएस-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच दुबई में फंसे लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है. उन्होंने वीडियो जारी कर लोगों को मैसेज दिया कि मुश्किल में फंसे लोग उन्हें सीधे मैसेज करें और मदद उन तक पहुंचेगी.

Read Time: 3 mins
Share
Iran-Israel War: सोनू सूद अब दुबई में फंसे लोगों की करेंगे मदद, बोले- आप कहीं से भी हों मुझे मैसेज करें मैं रहने की जगह दूंगा
दुबई में फंसे लोगों के लिए सोनू सूद ने किया मदद का ऐलान
Social Media
नई दिल्ली:

राजपाल यादव की मदद करने के बाद मशहूर एक्टर और प्रोड्यूसर सोनू सूद ने ईरान-इजरायल के बीच चल रहे तनाव के बीच लोगों की मदद करने का फैसला किया है. सोनू सूद ने कहा है कि कि जो लोग युद्ध की स्थिति के बीच दुबई में फंसे हैं, उन्हें मुफ्त आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने मदद का एलान सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं, बल्कि मानवता के आधार पर सभी के लिए किया है.

सोनू सूद हमेशा से ही लोगों की निस्वार्थ मदद के लिए जाने जाते हैं और अब उन्होंने दुबई में फंसे मजबूर लोगों के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की बात कही है. अभिनेता का कहना है कि बिना किसी शर्त और पैसे के वे उन सभी लोगों की मदद करेंगे, जिनके पास उन हालातों में रहने के लिए सुरक्षित आवास नहीं बचा है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर आप या आपके किसी परिचित के पास रहने की जगह नहीं है तो वो सीधा इंस्टाग्राम के जरिए उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.

सोनू सूद की इस मुहिम को एक बार फिर यूजर्स ने खुलकर सपोर्ट किया है और उनका कहना है कि सोनू सूद पहले ऐसे अभिनेता हैं, जो हर मुश्किल घड़ी में मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं. इससे पहले सोनू सूद ने राजपाल यादव को जेल से बाहर निकालने के लिए पहला कदम उठाया था और फिल्मी जगत से जुड़े लोगों को अपनी सामर्थ अनुसार पैसे डोनेट करने के लिए कहा था.

यह भी पढ़ें: दुबई में फंसी मलाइका अरोड़ा की मां, बताए वहां के हालात, बोलीं- मैंने अपनी आंखों से मिसाइल आते देखी

नतीजा यह हुआ कि कई जाने-माने लोगों ने लाखों रुपए डोनेट किए. अब राजपाल यादव का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्हें काम या पैसों की जरूरत है. उनके पास काम की आज भी कमी नहीं है. उन्होंने अपने नए यूट्यूब चैनल के जरिए यह भी साफ किया था कि उन पर जो चेक बाउंस के आरोप लगे हैं, वह भी गलत हैं. अभिनेता ने कहा था कि वह किसी के सामने न तो गिड़गिड़ाए हैं और न ही काम की भीख मांगी है.

यह भी पढ़ें: धुरंधर एक्ट्रेस की आपबीती, ओवरवेट होने की वजह टी-सीरीज ने किया बाहर, सोशल मीडिया पर रोज मिलती है रेप की धमकी

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sonu Sood, Sonu Sood News, Sonu Sood Help People Stuck In Dubai, Sonu Sood Announce Help For People In UAE, Sonu Sood Intagram
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com