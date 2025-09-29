सोनू निगम ने 3 सिंगर की आवाज में गाया गाना, मिमिक्री देख फैंस हुए हैरान, बोले- ये तो ऑलराउंडर हैं...

इंडियन सिनेमा के पार्श्व सिंगर सोनू निगम की फैन फालोइंग तो आज भी कम नहीं है. आज भी उनके फैंस उनके एक गाने के इंतजार में रहते हैं. हाल ही में रिलीज हुई फिल्म परम सुंदरी में उनका एक गाना परदेसिया है, जिसे सोनू के फैंस खूब सुन रहे हैं. नए-नए सिंगर के आने की वजह से सोनू निगम, उदित नारायण, अभिजीत भट्टाचार्य और कुमार सानू जैसे सिंगर्स कहीं छिप गए हैं, लेकिन इनके फैंस आज भी यूट्यूब और म्यूजिक एप पर इन्हें ही सुनना पसंद करते हैं. बात करें सोनू निगम की तो आज वह अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट के जरिए अपने फैंस जुड़े हुए हैं. सोनू ने सिंगिंग के साथ-साथ फिल्मों में भी काम किया है और इसके अलावा वह एक शानदार मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं. कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में सोनू निगम ने अपना यह टैलेंट दिखाया था.



सोनू निगम ने निकाली तीन सिंगर की आवाज (Sonu Nigam Mimicry Viral Video)



कॉमेडी के सरताज कपिल शर्मा के शो में कई टीवी-स्टार्स बतौर ऑडियंस इस शो में नजर आए थे और म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक और सोनू निगम बतौर गेस्ट इस शो में पहुंचे थे. जब कपिल ने सोनू के बारे में बताया कि वह एक शानदार मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने अपना टैलेंट सभी को दिखाया. कपिल के अनुरोध पर सोनू ने सबसे पहले सिंगर कैलाश खेर के गाने 'अल्लाह के बंदे' गाया और इसमें फर्क करना मुश्किल हो गया. इसके बाद सोनू ने अदनान सामी की आवाज में उनका हिट सॉन्ग 'तेरा चेहरा' गाया, जिसे सुन ऑडियंस दंग रह गई. आखिर में सोनू ने उदित नारायण के अंदाज में अपना ही गाना कल हो ना हो गुनगुनाया और समा बांध दिया.



लोगों ने बांधे तारीफ के पुल (Fans praise Sonu Nigam )

सोनू निगम के मिमिक्री के इस वीडियो पर लोग क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं आइए पढ़ते हैं. इस पर यूजर ने लिखा है, 'सोनू निगम लेजेंड हैं'. दूसरा यूजर लिखता है, 'सोनू सर की आवाज का कोई तोड़ नहीं हैं'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'सोनू सर इतने अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, मुझे आज पता चला है'. इस वीडियो पर तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं. एक और लिखता है, 'सोनू सर तो ऑलराउंडर है भाई'. एक ने लिखा है, 'मैं तो सोनू सर के गाने सुनकर बढ़ा हुआ हूं और अब किसी की आवाज अच्छी नहीं लगती है'. अब लोग सोनू की गायकी और उनके मिमिक्री टैलेंट की ऐसे ही तारीफ कर रहे हैं.







