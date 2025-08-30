सोनू निगम ने ऑर्डर किया पिज्जा, आवाज सुन स्टाफ मेंबर ने कहा, सर गाना सुनाओ, वीडियो में देखें फिर क्या हुआ...

सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते हैं, जो देखने में बेहद मजेदार होते हैं. ये कुछ ऐसे वीडियो होते हैं, जिनमें ना तो डांस होता है और ना ही कोई एक्ट. फिर भी इन वीडियो को अंत देखने के लिए यूजर्स मजबूर हो जाते हैं. इन्हें प्रैंक वीडियो कहा जाता है. प्रैंक का ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसे आप यकीनन दोबारा देखेंगे. दरअसल, सिंगर सोनू निगम ने पिज्जा ऑर्डर करने के लिए फोन मिलाया और जब पिज्जा स्टाफ से ऑर्डर बुक करने वाली लड़की को पता चला कि वह सोनू निगम का पिज्जा ऑर्डर कर रही है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है. चलिए जानते हैं वीडियो में आखिर क्या-क्या हुआ?



'सोनू निगम' ने ऑर्डर किया पिज्जा (A man ordered pizza in the voice of Sonu Nigam)



इस वीडियो में आप एक नौजवान को देखेंगे जो सोनू निगम की आवाज में पिज्जा ऑर्डर कर रहा है. जी हां, ओरिजिनल सोनू निगम नहीं, बल्कि उनकी आवाज निकालने वाले एक शख्स ने पिज्जा ऑर्डर किया था. शख्स ने अपना फोन स्पीकर पर रखकर पिज्जा स्टाफ मेंबर से बात की. जब स्टाफ मेंबर ने नाम पूछा तो उसने सोनू निगम बताया. स्टाफ मेंबर ने कहा, सोनू निगम, मतलब सिंगर सोनू निगम, तो इस पर शख्स ने कहा जी, जी, तो इतना सुनने के बाद स्टाफ मेंबर खुशी से चहक उठी और सोनू निगम की आवाज निकालने वाले इस शख्स से एक गाने सुनाने को कहा और फिर इस शख्स ने भी सिंगर की आवाज में फिल्म परम सुंदरी का गाना इतनी खूबसूरती से गाया कि स्टाफ मेंबर को यकीन हो गया कि वह सोनू निगम ही है.



लोगों को भाई 'सोनू निगम' की आवाज (A man sings in the voice of Singer Sonu Nigam)

अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब लाइक भी कर रहे हैं. इस वीडियो पर फिलहाल 60 हजार से ज्यादा लाइक और 9 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. शिव नाम का यह कंटेंट क्रिएटर कई सिंगर के अंदाज में गाने के लिए मशहूर है. इस प्रैंक इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'स्क्रिप्टेड, लेकिन अच्छा है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'स्क्रिप्टेड भले ही अच्छी नहीं थी, लेकिन गाया बहुत मजेदार था भाई'. तीसरा यूजर लिखता है, 'इतना सुरीला गाना सुनने के बाद कौन यकीन नहीं करेगा कि यह सोनू निगम नहीं है'. एक और लिखता है, लड़के से अच्छी एक्टिंग लड़की की लगी, लेकिन आवाज में दम है भाई की'.





