सोनाक्षी सिन्हा के भाई लव सिन्हा ने क्रिप्टिक मैसेज पर दिया रिएक्शन, बोले- मुझे जब कुछ कहना...

हीरामंडी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के भाई लव सिन्हा इन दिनों अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं, जो कि उनकी बहन की एक्टर जहीर इकबाल से शादी को लेकर है. हालांकि उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया है. लेकिन वह इंस्टाग्राम पर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करते हुए नजर आए. लेकिन अब उन्होंने खबरों को अफवाह बताते हुए कहा कि वह क्रिटिक पोस्ट शेयर नहीं करते. इसके लिए उन्होंने ट्विटर यानी एक्स का सहारा लिया और अपनी बात साफ की.

लव सिन्हा ने एक्स पर लिखा, मीडियो के मेरे दोस्तों, मैं क्रिप्टिक पोस्ट शेयर नहीं करता. मुझे जब भी कुछ कहना होगा मैं साफ कह दूंगा. दरअसल, यह सिलसिला पिछले हफ्ते से शुरू हुआ जब लव सिन्हा ने अपने वेकेशन ट्रिप से एक पुरानी तस्वीर शेयर की. इसके साथ उन्होंने लिखा, समय के साथ प्रोब्लम यह है कि यह कभी पूरा नहीं पड़ता. इसके बाद उन्होंने कुछ और पोस्ट किए. जिसने फैंस का ध्यान खींचा.

Dear friends in the media. I don't post cryptic messages. When I have to say something I'll clearly say it.