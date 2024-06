सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने वेडिंग रिसेप्शन पर किया कुछ ऐसा, आप भी रह जाएंगे हैरान- देखें वीडियो

23 जून 2024 यानी कि आज सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल शादी कर एक दूसरे के हुए. ये शादी इसलिए चर्चा में रही क्योंकि ये ना हिंदू रीति रिवाज से हुई ना मुस्लिम रीति रिवाज से. सोनाक्षी और जहीर ने रजिस्टर्ड मैरिज की. इस शादी की तस्वीरों का सभी का इंतजार था और जब से सामने आईं तो सबकी निगाहें ठहर गईं. जैसा कि आप देख सकते हैं सोना ने ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी पहनी थी और जहीर उनसे ट्विनिंग करते नजर आए. सोना के लुक की खासियत ये थी कि उन्होंने अपनी मां की शादी की साड़ी पहनी थी. केवल साड़ी ही नहीं सोनाक्षी ने जो नेकलेस पहना था वो भी उनकी मां का था.

सोना की शादी के अलावा उनके रिसेप्शन वाले लुक ने भी उनकी मां की याद दिलाई. मांग में सिंदूर, बड़ी बिंदी और सुर्ख लाल साड़ी अपने इस लुक में भी वो अपनी मां पूनम सिन्हा से इंस्पायर्ड ही लग रही थीं. सोना और जहीर के रिसेप्शन की तस्वीरें इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं और फैन्स सोना के सिंपल लुक की तारीफ करते नहीं थक रहे.

शादी के लुक पर तो खासतौर पर लोग सोना की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि मिनिमल लुक के साथ वो काफी डीसेंट और क्लासी लग रही थीं. अब जब सामने आया कि उन्होंने अपनी मां की साड़ी पहनी तो उनके फैन्स कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं. वाकई ये दिखाता है कि वह अपनी मां के कितने करीब हैं और कितने दिनों से इसकी तैयारी में जुटी थीं.

पैपराजी के साथ भी दिए पोज

सोना और जहीर ने रिस्पेशन में पोज देने के बाद आराम से पैपराजी के साथ बैठकर भी पोज दिए. इसके बाद तो कैमरा पर्सन की पूरी टीम ऐसे खुश थी कि क्या ही कहने. सभी ने इस पल को खूब इंजॉय किया.

First glimpse of Mr. and Mrs. Iqbal! 🤍#SonakishiSinha and #ZaheerIqbal look ravishing together as they pose with media personnel before heading towards their wedding reception. ✨#FilmfareLens pic.twitter.com/vhB26Xcusr