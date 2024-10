Singham Again Trailer: आ रहा है हिंदी सिनेमा का सबसे लंबा ट्रेलर, सिंघम अगेन को लेकर रोहिट शेट्टी की ब्लॉकबस्टर तैयारी

Singham Again Trailer: अजय देवगन के फैंस सिंघम अगेन के ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म का ट्रेलर 7 अक्टूबर 2024 को रिलीज होगा. दिलचस्प यह है कि यह हिंदी फिल्म के लिए सबसे लंबा ट्रेलर होगा, जिसकी अवधि 4 मिनट 45 सेकंड होगी. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट गिरीश जौहर ने इस बात की जानकारी दी ही है कि इस बार फिल्म का ट्रेलर बहुत लंबा होने वाला है. इस ट्रेलर में अजय देवगन, करीना कपूर, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स शामिल होंगे., ट्रेलर में एक्शन, ड्रामा और संवादों का बेहतरीन मिश्रण होगा.

