जुआ खेलते पकड़ा गया सिंगर तो चप्पल मारकर गिराया ड्रोन

सिंगर ड्रेक का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस वीडियो में उनके अपार्टमेंट के अंदर एक ड्रोन देखा गया जिसे देखकर वे चौंक गए और उन्होंने उस पर चप्पल से निशाना साधने की कोशिश की. सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म X पर कई यूजर्स ने इस क्लिप पर रिएक्शन दिए हैं और शेयर किया है कि यह पूरी तरह से नाटक जैसा लग रहा है. क्लिप में ड्रोन कैमरे ने सिंगर के लैपटॉप को को दिखाया जिसमें एक जुआ खेलने वाली साइट खुली हुई थी. जैसे ही ड्रेक कमरे ने एंट्री ली वह ड्रोन को देखकर चौंक गया और अपनी चप्पल से उस पर निशाना साधा. ड्रोन उस हमले से बच गया और अपार्टमेंट से बाहर निकल आया.

ट्विटर पर आए ऐसे रिएक्शन

X पर वीडियो पर रिएक्शन देते हुए एक शख्स ने कमेंट किया, यह इतना नाटक जैसा है कि यह गलत है कि उसने सोचा कि हम इस पर यकीन करेंगे. एक ने ड्रोन ऑपरेटर की परछाई देखी और लिखा: सब प्लान्ड है, ड्रोन पायलट कोने में बैठा है.

Someone flew a drone to Drake's penthouse in Sydney, Australia and caught him gambling 😭 pic.twitter.com/1M5xKpmJx9