आम आदमी ही नहीं अमीरों पर भी बारिश का कहर, 2000 करोड़ नेटवर्थ वाले इस सिंगर के घर में भर गया पानी तो शेयर किया वीडियो  

भारत हो या विदेश... बारिश की आफत किसी के लिए भी मुसीबत बन सकती है. ऐसा हम नहीं बल्कि एक सिंगर का लेटेस्ट वीडियो कह रहा है. दरअसल, कनाडा के टोरंटों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते बाढ के हालात बन गए हैं. सड़कों पर गाड़ियां जलमग्न और घरों में पानी का आगमन होता दिख रहा है. इसी बीच 2000 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ रखने वाले कैनेडियन सिंगर ड्रेक ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपने घर की झलक दिखा रहे हैं. जहां पानी भर गया है और वह उस पानी को बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं.

इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किए क्लिप में भूरे रंग का पानी टोरंटो स्थित कनाडाई गायक-रैपर के बंगले के एक हिस्से से भरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शहर में तीन बड़े तूफानों के कारण बारिश हुई है, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है और लोग फंस गए हैं.

Drake's mansion looks to have been flooded via his IG Story 😲 pic.twitter.com/uzHnExgToB