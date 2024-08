पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में जीता गोल्ड मेडल, इस सिंगर ने दिया रिएक्शन और कर दी ईनाम की घोषणा 

ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो में रिकॉर्ड बनाते हुए पाकिस्तानी के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है. इस पर केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनियाभर से उन्हें बधाई मिल रही है. इसी बीच पाकिस्तानी सिंगर और सॉन्ग राइटर अली जफर, जो कई बॉलीवुड फिल्मों में बतौर एक्टर नजर आ चुके हैं उन्होंने अरशद नदीम को 10 लाख कैश ईनाम देने का ऐलान किया है. इतना ही नहीं उन्होंने नदीम के हीरो की तरह वेलकम करने की गुजारिश की है.

एक्स पर अली जफर ने अरशद नदीम को बधाई देते हुए लिखा, "@ArshadOlympian1 ने 92.97 के साथ रिकॉर्ड तोड़ा और पाकिस्तान के लिए स्वर्ण पदक जीता! मैं अली फाउंडेशन के माध्यम से उन्हें एक मिलियन (10 लाख) का इनाम देकर सम्मानित करूंगा."

@ArshadOlympian1 breaks record with 92.97 and wins gold for Pakistan!



I shall be honouring him with a one million reward through @AliZFoundation.



Let's show our heroes the celebration they deserve. I urge @GovtofPakistan @CMShehbaz to welcome him like a hero and establish a… pic.twitter.com/qFpInZqu9i