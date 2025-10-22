विज्ञापन

सिंगर-एक्टर ऋषभ टंडन का निधन, कम उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

ऋषभ टंडन के अचानक निधन ने म्यूजिक इंडस्ट्री और उनके फैन्स को गहरे सदमे में डाल दिया है. सोशल मीडिया पर फैन्स उनकी फोटो शेयर कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

ऋषभ टंडन का निधन
नई दिल्ली:

पॉपुलर सिंगर और एक्टर ऋषभ टंडन जिन्हें ‘फकीर' के नाम से जाना जाता था, का 21 अक्टूबर को अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. इस दुखद खबर को पैपराजी विरल भयानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया. ऋषभ टंडन के अचानक निधन ने म्यूजिक इंडस्ट्री और उनके फैन्स को गहरे सदमे में डाल दिया है. सोशल मीडिया पर फैन्स उनकी फोटो शेयर कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं. उनके एक करीबी दोस्त ने उनकी मृत्यु के कारण की पुष्टि की है. ऋषभ टंडन अपनी सिंगिंग के साथ-साथ ‘फकीर - लिविंग लिमिटलेस' और ‘रशना: द रे ऑफ लाइट' जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग के लिए भी मशहूर थे.

ऋषभ टंडन कौन थे?

पोस्ट के मुताबिक, ऋषभ अपने परिवार से मिलने के लिए दिल्ली आए थे, तभी अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा. उनके एक करीबी दोस्त ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से इस टैलेंटेड कलाकार का निधन हो गया. ऋषभ टंडन मुंबई के एक गायक, संगीतकार और एक्टर थे. वे अपने शांत और सरल स्वभाव के साथ-साथ संगीत के प्रति अपने गहरे जुनून के लिए जाने जाते थे.

ऋषभ अपने पालतू जानवरों से बहुत प्यार करते थे. उनके मुंबई वाले घर पर कई बिल्लियां, कुत्ते और पक्षी थे. उनके कई गाने अभी रिलीज होने बाकी हैं, और ‘फकीर' उन गीतों में से एक है, जिसने उन्हें दुनियाभर में पॉपुलैरिटी दिलाई. उनके पॉपुलर गानों में ‘ये आशिकी', ‘चांद तू', ‘धू धू कर के', और ‘फकीर की जुबानी' शामिल हैं.

ऋषभ टंडन का यह काम रह गया अधूरा

पोस्ट में यह भी बताया गया कि ऋषभ कई गानों पर काम कर रहे थे, जो उनके निधन के चलते अधूरे रह गए. फैन्स और दोस्त सोशल मीडिया पर उन्हें एक नेक इंसान और भावुक कलाकार के रूप में याद कर रहे हैं और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं. ऋषभ टंडन के अचानक निधन से संगीत और फिल्म जगत में शोक की लहर है. सोशल मीडिया पर उनकी आखिरी पोस्ट उनके जन्मदिन की थी, जिसे उनकी पत्नी ने शेयर किया था.

